Hotell Bondeheimen har halde ope i koronaåret: – Det har vore knalltøft

– Det har vore knalltøft. For oss og alle andre i hotellbransjen. Vi har prøvd å halde ope og tatt imot dei gjestane vi har fått. Men det er veldig lite som blir booka no, folk sit litt på gjerdet, seier Bjarte Lunde, direktør på Hotell Bondeheimen i Oslo.

Lunde sit i den nyoppussa hotellresepsjonen i det over hundre år gamle hotellet midt i Oslo sentrum, og fortel om året som har gått. Til vanleg har dei fullt opp med gjestar frå inn- og utland, og ei heil rekke stamgjestar frå politikk og kulturliv. No er det romsleg i resepsjonen. 16. mars i fjor måtte dei, som alle andre overnattingsstader stenge dørene.

«Då har dei siste hotellgjestene sjekka ut, og vi har stengt dørene for ein periode. Vi kostar på oss eit tappert smil og seier på gjensyn! Ver snille med kvarandre», melde hotellet til gjestane sine. I tida før hadde dei hatt ei skikkeleg heilrenovering. Fire dagar før var dei akkurat ferdige med å pusse opp alle romma.

– Vi var så glade for å vere ferdige med romma. Hadde ope i fire dagar, og måtte stenge, seier Lunde.

Har halde ope

I motsetning til mange andre hotell, har Bondeheimen vald å halde ope etter at dei fekk lov å opne dørene igjen 2. juni. Gjestane har vore langt færre enn vanleg, og alle dei tilsette er no anten heilt eller delvis permitterte.

– Det er ein tøff økonomisk situasjon. Når vi får lite pengar inn og det går meir ut, blir det vanskeleg å ta folk tilbake i arbeid. Vi har ikkje arbeidsoppgåver.

Som sjef har han kjent mykje på ansvaret for dei tilsette.

– Det vanskelegaste er å ha tilsette som har det vanskeleg, og som etter kvart har vore permitterte lenge. Det er ikkje så lett å ta vare på tilsette gjennom telefon eller video. Mange i yrket er lågtlønte frå før, og så skal dei plutseleg vere utan og få utbetalt berre ein prosentdel av den løna, seier han.

Den største kompensasjonsordninga har ikkje treft hotellet så godt, fordi dei eig bygningane sjølve, fortel Lunde. Mange andre hotell som har eit leigeforhold får dekt 70 prosent av husleigekostnadene.

– Det kostar jo å halde bygget sjølv om du ikkje har leigeforhold. Difor kjem vi og ein del distriktshotell som eig sjølve, dårleg ut av det. Så vi håpar at ting opnar opp, og at vi kan få litt meir støtte frå staten med lønnsordningar.

Hotellgjest i barndommen

Lunde kjem frå Leikanger i Sogndal kommune. Han minnest sjølv frå barndommen at om familien skulle på ferie til Oslo, så var det på Bondheimen dei skulle bu. For elleve år sidan flytta han til byen, og etter å ha drive eigen kafé på Bislett i nokre år, selde han kafeen og byrja å jobbe på Kaffistova og litt på hotellet. No har han vore på huset i rundt åtte år.

– Det var ein tidlegare sjef i Sogndal som hadde kontakt med nokon her. Dei hadde eigentleg ikkje noko til meg, men eg fekk jobb likevel. Så balla det på seg.

Etter kvart vart han avdelingsleiar på Kaffistova, og etter fire år på huset, vart han direktør på Bondeheimen.

Annonse

Sjel

– Det var veldig fint å komme hit. Det første eg merka var at det var eigarar som tar vare på dei tilsette, og at her er det ordna forhold. Dei betaler alle tilsette tariff. Det er ikkje vanleg på alle hotell i Oslo, seier Lunde.

Han trivst best i jobben når han kan møte gjester, gi dei eit fint opphald og sjå at dei trivst og kosar seg. At dei kjem igjen, er òg hyggeleg å oppleve.

– Du må vere glad i folk, vere glad i å snakke med dei. Det er ikkje alle som berre er på ferie. Det kan vere nokon som skal på rikshospitalet med stråling. Ein blir kjent med folk i mange forskjellige situasjonar. Men eg liker å vere vert og ordne det gjestane ønsker, og å skape ein god arbeidsplass.

Lunde fortel at folk frå distrikta ofte trekker til Bondeheimen, og at dei har fleire nordmenn buande enn byhotell flest.

Kva er spesielt med Bondeheimen?

– Eg trur vi har ein litt annan type sjel. Når du kjem inn, merkar du at vi er eit sjølvstendig hotell utan ein kjedeprofil. Vi gjer ting på vår måte. Satsar litt på det folkelege, varme med norske tradisjonar, men er likevel moderne. Vi brukar nynorsk i all profilering. Eg føler det er eit varmt hotell – heimekosleg.

– Det er òg eit hotell med mykje historie. Dei seier historia sit i veggane. Det har vore mange kjende diktarar og skodespelarar innom, seier han.

Historie i veggane

Bygget i Rosenkrantz gate 8 stod ferdig i 1913, og vart sett opp av Bondeungdomslaget (BUL) i Oslo. Det var ei tid da mange flytta inn til byane, da det var stor skilnad på bygd og by og store klasseskilnader. Målet med å drive Kaffistova og Hotell Bondeheimen var å tene pengar til aktivitetar i BUL.

Same år opna òg Det Norske Teatret med kong Haakon og heile regjeringa til stades, i teatersalen i same bygget. Hulda Garborg var styreleiar, og Rasmus Rasmussen teaterdirektør.

På Bondeheimen møttest Halldis Moren og Tarjei Vesaas. Hit trekte Knut Hamsun i lange periodar da han hadde krangla med kona og ikkje ville bu heime. Her budde òg Sigrid Undset, som forresten òg krangla med Hamsun. Ho var der òg 8. april 1940, da flyalarmen gjekk og Noreg vart angripe av Tyskland. Den kvelden på Bondeheimen var òg siste gongen ho såg eldstesonen i live. Under krigen var hotellet okkupert av tyskarane.

Dei siste åra har dei pussa opp. Tatt i bruk fargar som var der i starten, samtidig som dei har gjort det nytt. Lunde fortel om nye gjestar det siste året som har vorte positivt overraska.

– Folk som til vanleg bur på andre hotell, kjem og blir overraska over kor bra det har vorte her.

Sjølv om hotellverda har endra seg mykje sidan starten av 1900-talet, er noko framleis det same på Bondeheimen.

– Det er nok det at det skal vere plass for alle, høgt under taket, og at alle skal få seg middag og eit rom å bu på, seier Lunde.

Håp for sommaren

Framleis er Oslo ein stengd by, med færre tilreisande enn vanleg. Lunde har tru på at det snart skal letne litt og bli mogleg å gå ut og ete og ta seg eit glass til maten.

– Vi håpar at sommaren skal bli litt som i fjor, kanskje litt betre, der iallfall nordmenn får lov å reise rundt i eige land. Så vil det ta seg opp når vi får opna opp igjen grensene. Det vil ta tid. Men vi håper vi får ein ok haust der vi kan samlast igjen. Der venner kan reise ut og få ei Oslo-helg saman, reise på konsert, gå ut og ete og det ikkje er så amputert som det er no, seier Lunde.