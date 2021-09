Hornelen, Masfjordfjella, Øystesefjella og Sunnmørsalpene foreslås som nye nasjonalparker

De seks landskapsvernområdene Lyngsalpan, Sylan, Trollheimen, Ålfotbreen, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord og Listastrendene bør også bli nasjonalparker, mener regjeringen. I tillegg er det planer om å utvide åtte eksisterende nasjonalparker.

Så langt tyder dialogen med kommunene på at det er mulig å få lokal aksept for å starte en verneprosess, mener miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V). Men han vedgår at det kan komme konflikter.

– Det vil alltid være ulike syn på nye verneområder. Noen kan bli usikre på hva det kan bety for deres interesser, vi skal derfor sørge for å ha gode prosesser der alle skal få komme med innspill, sier Rotevatn i en pressemelding.

Han påpeker at tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er et stort problem på verdensbasis, men også i Norge.

– Denne bit-for-bit-utbyggingen tar stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang flere verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, sier Rotevatn.

Å ferdigstille en verneplan for en nasjonalpark tar som regel tre til fire år.

