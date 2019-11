Hønefoss Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder

Det er Dagens Næringsliv som beskriver hvordan kunden i fem måneder slapp unna hvitvasksjekk, til tross for at det skal gjøres ved mistenkelig atferd i henhold til hvitvaskingsreglene. Kunden benyttet kun én tjeneste i banken – boliglånet – og betalte ned ved å levere inn store kontantsummer i bankens innskuddsautomat og overføre disse til brukskontoen og videre til nedbetaling på boliglån.

Hønefoss Sparebank reagerte ikke før Finanstilsynet kom på kontroll. Banksjef Per-Arne Hanssen bekrefter saken i en epost til DN.

Finanstilsynet kommer med sterk kritikk i en rapport og bruker saken som ett eksempel på at banken ikke har verken «rutiner, kompetanse eller systemer til å fange opp mistenkelig kundeatferd».

– Vi ser at vi dessverre har gjort for lite og kom for sent i gang med tiltak på hvitvaskingsområdet. Dette tar jeg selvkritikk på, skriver Hanssen.