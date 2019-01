Hollywoodstjernen Megan Fox krevde ulvevakt da hun spilte inn serie i Indre Østfold

I sommer fikk faren, Jan Gjestang, en telefon fra Hollywood. Et produksjonselskap ville leie gårdens husmannsplass i Hobøl til tv-innspilling. En uke senere var tv-teamet på plass.

– Det er klart jeg ble overrasket da de ringte fra Hollywood og lurte på om de kunne sende noen representanter for å se på husmannsplassen og om skogen rundt var egnet som innspillingssted for en episode av serien «Legends of the losts» som går på Travel Channel, sier Jan Gjestang til Smaalenenes avis.

Ulvevakt

Etter at produksjonsselskapet hadde vært på befaring, ble det klart at husmannsplassen var ideel for innspilling av tv-serien til Megan Fox. Modellen og skuespilleren er blant annet kjent for rollen som Mikaela Banes i action-filmen Transformers.

Det var bare et problem: Innspillingsstedet befinner seg innenfor ulvesona, der miljøminister Ola Elvestuen som kjent sa nei til jakt.

Annonse

Gjestang forteller til Smaalenene at Megan Fox var blitt advart om at det kunne være ulv i området. Da hun hørte dette krevde hun beskyttelse under innspillingen.

– Den lokale representanten måtte i all hast forsøke å finne væpnede vakter som kunne passe på at det ikke kom ulv inn på området. Det er jo en litt uvanlig forespørsel her i Norge, så de klarte ikke finne noen. Da stilte jeg og sønnen min opp, med hver vår børse med patronene lengst nede i lommen, sier Gjestang til avisen.

Holdt det hemmelig

Verken Jan Gjestang eller sønnen Lars fikk snakket noe særlig med Fox. De måtte signere en tosiders kontrakt, hvor de blant annet lovte å holde innspillingen hemmelig til etter at episoden var sendt på tv. Nå kan de gå ut med historien.

– Sønnen min fikk et bilde med Fox da innspillingen var over, som et bevis på at Hollywood hadde vært på gården. Ellers virket Fox veldig konsentrert om oppgaven hun skulle utføre, nærmest som en idrettsutøver som går inn i en boble før konkurranse, sier Jan Gjestang til Smaalenenes Avis.

Nationen har vært i kontakt med Gjestang, men han ønsker ikke å gi flere kommentarer.