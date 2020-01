Høie vil ikkje sjå bort frå statleg luftambulanse

I eit intervju med VG seier arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre at han vil starte arbeidet med statleg overtaking av luftambulansetenesta viss han kjem i regjering.

Det overraskar helseministeren.

– Vi har sett ned ei eiga ekspertgruppe som skal vurdere kva som er det mest formålstenlege driftsforma for tenesta. Eg er veldig overraska over at arbeidarpartileiaren her vel å førehandsprosedere før han får ekspertråd, seier Høie til NTB.

– Det er veldig spesielt med tanke på at Arbeidarpartiet tidlegare var pådrivar for ei slik ekspertgruppe. Det er tydeleg at dei ikkje har interesse av å lytte til kva dei meiner, seier han.

Høie vil likevel ikkje sjå bort frå at statleg overtaking til slutt kan bli svaret.

– Eg ser ikkje bort frå noko. Det er derfor vi har sett ned ei ekspertgruppe. Men eg trur det er lurt å vente på rådet i ekspertgruppa før vi tar den diskusjonen, seier han.

