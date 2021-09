Høie: Mer smitte blant barn og unge enn vi hadde trodd

– Smittespredningen blant barn og unge kom raskere og i større omfang enn vi hadde ønsket og trodd, sier Høie til NTB.

Noe av årsaken er at barn og unge er mye sammen både i barnehage og skole, men også på fritiden, tror han.

– Vi er også oppmerksomme på tiltak rettet mot barnas fritidsaktiviteter. Dette henger sammen, sier Høie.

– Nå er det i utgangspunktet få regler om dette, og vi ønsker at det skal være sånn så lenge som mulig. Men fører smittesituasjonen til at mange barn er i karantene og må være hjemme fra skole og barnehage, har kommunene støtte fra regjeringen til å innføre tiltak.

– For mange er blitt smittet

Høie avviser at helsemyndighetene har undervurdert smitteevnen til viruset, men er enig i FHI-direktør Camilla Stoltenbergs uttalelse til NRK om at høstens smittestrategi ikke har fungert godt nok.

– For mange har blitt smittet på for kort tid. Smitten vi har nå, er ikke der vi ønsker å være. Den er for høy, og det går for raskt. Det er viktig at vi sammen med kommunene får bedre kontroll på smittesituasjonen, sier Høie.

Kommunene fikk ikke nok tid til massetesting

Helseministeren erkjenner også at kommunene ikke fikk god nok tid til å forberede seg på massetesting av skoleelever.

– Ja, det er noe vi tar selvkritikk på. Det er årsaken til at vi i forrige uke justerte rådene til kommunene som sto i en vanskelig situasjon. Vi er i videre dialog med kommunene for å se om det behov for ytterligere justeringer.

Annonse

– Sammen gjør vi noe vi aldri har gjort før. Vi kan ikke ta som utgangspunkt at det ikke oppstår problemer. Det er da viktig at vi er åpne for å gjøre justeringer og snakke godt sammen.

Han kommer med følgende råd til kommunene med høy smitte i skolene:

– Hvis smittesituasjonen er sånn at barna må være mer hjemme enn når skolen er på gult nivå, er det bedre å gå til gult nivå.

FHI estimerer 4.900 smittede daglig

Dersom dagens smittebilde ikke endrer seg, estimerer Folkehelseinstituttet at omtrent 4.900 personer i Norge vil bli smittet hver dag om tre uker.

Samtidig tror de at 188 personer vil være innlagt på sykehus, og 23 vil ha behov for respiratorbehandling.

– Vi ønsker jo ikke å komme i den situasjonen, og det er derfor det jobbes med tiltak. Flere kommuner har innført tiltak lokalt. Vi kommer til å jobbe videre tett med kommunene med dette. Modelleringen tar ikke hensyn til betydelig fremdrift i vaksineringen, sier Høie.

Han ber folk som får tilbud om å fremskynde dose to, om å takke ja til dette.

Ber om avklaring om vaksine

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ba tirsdag regjeringen om en rask avklaring om 12-15-åringer skal få tilbud om vaksine, noe hans partifelle og byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, gjentok på en pressekonferanse om koronasituasjonen i kommunen onsdag.

Årsaken til at denne avklaringen enda ikke er kommet, er ifølge Høie at de ønsker mest mulig oppdatert kunnskap når denne anbefalingen kommer.

– Vi skal komme med en anbefaling raskt og i god tid før denne gruppen eventuelt skal vaksineres. Vaksineringen starter uansett ikke tidligere. 16-17-åringene er prioritert foran denne aldersgruppen, sier Høie.