– Det gjør ingenting at en takket nei til vaksinen tidligere. Nå er det mange kommuner som har ulike drop-in tilbud, slik at man kan få dose nummer én om man ikke har tatt den. Mange kommuner vil sannsynligvis også opprette drop-in timer for dose to framover, sier Høie.

Samtidig regner FHI-direktør Camilla Stoltenberg med at det ikke blir noe problem å fylle opp vaksinesentrene i landets kommuner.

– Nå er flere tilbake fra ferie, og da vil mange stå i kø for å få dose to, sier hun.