Høie åpner opp butikker som selger fôr til kjæledyr og varer til landbruket

Helse- og omsorgsminister Bent Høie justerer og skjerper restriksjonene i de kommunene på østlandet hvor man har innført strenge resitriksjoner på grunn av utbruddet av det britiske muterte viruset i Nordre Follo.

Søndag kveld ble de strenge restriksjonene utvidet fra ti kommuner rundt Nordre Follo til ytterligere 15 kommuner i området rundt. Dermed har 25 kommuner i Oslo-regionen nå svært strenge restriksjoner.

Samtidig åpner regjeringen opp for enkelte nødvendige butikker, som ble stengt fredag.

– Vi måtte iverksette de kraftige tiltakene i de ti østlandskommunene raskt i går. Derfor kunne vi ikke utrede alle konsekvensene. Regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for justering av tiltakene, og allerede nå blir det noen justeringer etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sa Høie under pressemeldingen søndag kveld.

Justerer restriksjoner

Dette er endringene:

* Utsalgsteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

* Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

* Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

* Bandasjister

* Optikere

* Vinmonopolet

* Definisjonen av matbutikker inkluderer også kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

Stenger ned 25 kommuner

Fra før er det nedstening i disse kommunene: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Nå blir de strenge tiltakene utvidet til ytterligere femten kommuner. Det er følgende: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

– Så fort vi ble kjent med de nye, mer smittsomme virusvariantene, har en av våre viktigste oppgaver vært å stanse eller forsinke at disse får fotfeste i Norge. Derfor har vi innført svært strenge tiltak for innreise for å hindre importsmitte. Og derfor er det nødvendig med strenge tiltak i enda flere kommuner om vi skal klare å stoppe utbruddet med det muterte viruset fra å spre seg i Norge, sier Høie.

Regjeringen innfører strenge restriksjoner i alle de 25 kommunene, regjeringen har lagt ut informasjon om de ulike tiltakene på sine egne nettsider.