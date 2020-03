Høgre vil plante meir sitkagran for å redde klimaet

Ekspertar, skognæringa og miljørørsla er samde om at sitkagrana veks raskare og tar opp meir CO2 enn den norske grana.

Der stoppar semja mellom tilhengarane og motstandarane av «pøbelgrana».

No er sitkagrana i vinden att, etter at Høgres programkomité trekte den fram som eit verktøy for å bremse klimaendringane, skriv NRK Nordland.

Skogeigarane er positive.

– Det er interessant at politikarar ser litt av poenga me har hevda lenge, seier Ole Bakke i interesseorganisasjonen Skognæringa Kyst.

Ifølge skognæringa tar sitkagrana opp mellom 40 og 60 prosent meir CO2 enn norsk gran. Difor meiner dei at kontrollert planting av den i enkelte område er god klimapolitikk.

500 kvadratkilometer

Her til lands er både sitkagran og lutzgran vanleg langs kysten. Treslaga kjem opphavleg frå Alaska, og høyrer slik sett ikkje heime i norsk natur.

Likevel, etter ei storstilt planting frå 1950-åra og framover, har desse treslaga vist seg å like seg godt i det vêrharde, norske kystklimaet.

I dag dekker sitkagran totalt 500 kvadratkilometer i Noreg. Fleire stader er det sett i gong kostbare aksjonar for å få fjerna skogen som har blitt planta.

Bakke seier at dei ser paradokset og må ta sjølvkritikk.

– Me har planta der me ikkje burde ha planta, seier han.

Ifølgje Bergens Tidende føreslår programkomiteen i Høgre at naturmangfaldlova burde bli endra, slik at det blir enklare å plante denne type tre i område som er eigna for det.

Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot sa til VG i førre veke at det vil kome dilemma der ein må sette miljøvern opp mot klima. Forslaget har møtt motstand internt og partiet har til og med debattert mot seg sjølve i Dagsnytt 18.

Naturleg skog og enger

For å få planta sitkagran i dag må ein ha særskilt samtykke frå Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Blant motstandarane av plantinga finn ein seniorrådgjevar for naturmangfald Sverre Lundemo i WWF. Dei har tidlegare kritisert myndigheitene for at det ikkje bli nedlagt eit forbod mot sitkagran.

Lundemo meiner det blir feil å bruke grana som eit grep mot klimaendringar.

– Det er uheldig at nokre frontar det slik at ein må velje mellom anten det eine eller det andre. Ein rik og robust natur er eit karbonlager i seg sjølv, og det set samfunnet i betre stand til å handtere negative effektar av klimaendringar, seier han til NRK.

Les også: Direktorater anbefaler ikke forbud mot sitka

Lundemo er einig i at sitkagrana veks raskt, men meiner det er grunn til å stille spørsmål ved kor mykje CO2 den faktisk tar opp. Han seier at dei må hoggast ned fort, og at dei må få stå mykje lenger enn det dei gjer i dag viss dei skal vera effektive karbonlager.

– Her i nord er dei største karbonlagera i jorda, meir enn i sjølve tømmerstokken, og så lenge trea får stå vil dei kunne pumpe masse karbon ned i bakken, seier han.

Han legg til at det også blir bunde opp mykje karbon i den naturlege skogen, enger og annan natur.

Høgres programkomité leverer det endelege forslaget til partiprogram før desember. Det endelege programmet blir vedtatt under Høgres landsmøte våren 2021.