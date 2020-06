Hogde vernet skog for å bygge gapahuk: – Risikerer bøter på flere tusen kroner

– I Oslo og Viken opplever vi at flere av våre verneområder har fått et økende antall besøkende. Vi synes det er flott at flere og flere ønsker å bruke naturen og verneområdene, men vi ser dessverre at det samtidig fører til mer forsøpling og slitasje. Vi har også hatt flere tilfeller hvor enkelte har tatt seg mer til rette enn hva loven tillater, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth i klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken i en pressemelding.

Verneområder Verneområder er områder der myndighetene har bestemt at naturen skal vernes mot inngrep eller forstyrrelser. Det er ulike regler for forskjellige verneområder, som for eksempel nasjonalpark og naturreservater. Regjeringen og Stortinget legger rammene for vern av natur i Norge. Totalt er det nå over 3000 verneområder i Norge. Kilde: Store Norske Leksikon

Laget ulovlig «hytte»

Flere har henvendt seg til Fylkesmannen om ulovlig hogst og forsøpling. Det har også blitt satt opp gapahuker og større bålplasser i verneområder.

I Lillomarka naturreservat i Oslo fant Fylkesmannen inngrepene så alvorlig, at de har valgt å anmelde forholdet. Det er hogd ned flere trær som ble brukt til å lage gapahuk. I tillegg var det laget en bålplass som var forsøplet med glass og annet søppel. Denne saken er fortsatt under etterforskning, opplyser de.

De vurderer også å anmelde hogst av flere små og noen større trær som er brukt til å lage en liten hytte med tilhørende bålplass i Slattumsrøa naturreservat.

I mange naturreservater er plante- og dyreliv vernet mot forstyrrelse, skade og ødeleggelse, skriver fylkesmannen. I Oslo og Viken har de ansvar for over 600 verneområder.

Annonse

Det er flere begrensninger som kan gjelde i vernede områder, som for eksempel:

* Forbud eller begrensninger for sykling

* Forbud mot bål/grilling eller bål/grilling bare tillatt på oppmerkede plasser

* Forbud mot motorisert ferdsel

* Ferdselsforbud under gitte deler av året

Politiet har fått flere anmeldelser

Politiet merker også en tendens til at flere ferdes i marka nå. Det ser de på som positivt, men opplyser også at de har mottatt flere anmeldelser knyttet til ulovlige inngrep og forsøpling.

– Vi ser alvorlig på disse sakene, da man her ofte snakker om sårbare områder. Slike handlinger ødelegger i tillegg naturopplevelsen for mange som ønsker å nyte urørt natur. Overtredelser er straffbart og rammes ganske strengt. Den som utfører ulovlig hogst i verneområder risikerer bøter på flere tusen kroner, sier Svenn Roger Gundersen, politioverbetjent og miljøkrimkoordinator i Øst Politidistrikt.

– Som utgangspunkt skal man ha grunneiers tillatelse for å utføre ethvert tiltak, men det er selvfølgelig en forskjell på å skjære av en kvist til en seljefløyte enn å hogge ned titalls trær for å bygge gapahuk eller hytte, sier Gundersen.

Han oppfordrer dem som ferdes i naturen til å finne ut hvem som er grunneier eller om man befinner seg i et område med restriksjoner, slik som verneområder, før man eksempelvis hogger trær for å lage bål, gapahuk eller hytte.