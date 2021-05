Hoff slår tilbake mot Bondelaget: – Svært overraskende

Tirsdag ettermiddag offentliggjorde både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine krav i jordbruksforhandlingene.

– Det gjør vi for å unngå videre spekulasjoner, skrev Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, i en pressemelding.

Men i sosiale medier går spekulasjonene i faglagene om hva som var utgangsposisjonen til de to, samtidig som begge lag har vært under press fra bondeopprøret.

Nå løfter de to lederne på sløret om hva som foregikk i kulissene under forhandlingene.

Samtidig retter Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, skarp kritikk mot Norges Bondelag i forhandlingene, som hun mener til tider kommuniserte på en «svært ukomfortabel måte» om hvor «uansvarlige» Småbrukarlaget var.

– Når Bondelaget legger ut at de hadde en ramme der vi endte, er det behov for meg å si ifra. Det var absolutt ikke slik jeg opplevde forhandlingene, sier hun til Nationen.

Hoff: Ikke slik hun oppfattet dem

Ifølge tallene som Bondelaget nå har offentliggjort, skal kravet deres ha vært 2,114 milliarder kroner. Samme sum ble jordbrukets felles krav.

I tillegg ble faglagene enige om å kreve en ekstraordinær investeringspakke på 450 millioner kroner over statsbudsjettet. Ifølge Bondelaget, var deres utgangspunkt 350 millioner.

Kjersti Hoff sier at Bondelagets krav på 2,1 milliarder ikke er slik hun «oppfattet dem» under forhandlingene.

– Jeg er svært overrasket når Bondelaget nå sier at deres utgangspunkt var et krav på 2,114 milliarder, altså beløpet som vi endte på etter harde forhandlinger i over ett døgn, pluss 350 millioner over statsbudsjettet som endte på 450 millioner kroner, sier hun.

– Det gjør at jeg må si litt om prosessen, sier hun.

Les også: Bondelaget avviser å gjenoppta forhandlingene

– Burde ikke være overrasket

Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag kommenterer Hoffs «overraskelse» slik:

– Hoff er overrasket. Det burde hun ikke være. Med utgangspunkt i det oppdraget som Bondelagets forhandlingsutvalg skulle løse, så burde ikke overraskelsen være stor. Faktisk prioritering av inntekt var hovedoppdraget, sier Bartnes, og legger til:

– Jeg regner med at alle som har og har hatt sterke meninger om Norges Bondelag posisjon i jordbrukets interne forhandlinger om felles krav har studert resolusjonen fra representantskapet i Norges Bondelag. Den hadde blant annet sterk hovedprioritet på inntekt, sier Bartnes, og viser til at resolusjonen ble publisert på Bondelagets nettsider og i Nationen.

Les også: Får vid fullmakt til å forhandle med staten

– Svært underlig spekulasjon

Hoff understreker at forhandlingene mellom faglagene er todelt: først forhandler de om den totale rammen, og deretter ferdigstiller faglagene hvert sitt kravdokument med utgangspunkt i den felles rammen.

Deretter forhandles det om fordeling av midlene og utforming av et felles kravdokument, som leveres staten.

– Bondelagets utgangspunkt i forhandlingene for rammeforhandlingene og tetting av inntektsgap var på 18 000 kroner per årsverk, noe som tilsvarer 1.6 milliarder kroner. Jeg mener det er svært lite sannsynlig at vi hadde landet på et felles krav på 30 000 kroner per årsverk dersom NBS ikke hadde hatt en tydelig ambisjon om 50 000 kroner per årsverk, sier Hoff.

Til det sier Bartnes:

– Bondelagets posisjon var 2,1 milliarder i ramme og å tette inntektsgapet med 30.000, i tillegg til en særskilt investeringspakke på 350 millioner for dette året. At lederen i NBS spekulerer i forhandlingsstrategien, det finner jeg svært underlig.

– Hvorfor er det underlig?

– Den som har deltatt i tøffe forhandlinger, vet at det er sentralt å nå et forhandlingsmål. Man må ta posisjoner i forhandlingen for å nå målet. Medlemmene i Norges Bondelag har tydelig pekt på inntektsløft, og det har forhandlingsutvalget prioritert, sier Bartnes.

Les også: Han er innstilt som ny leiar i Bondelaget

Så ikke 2,1-krav før enighet

Hoff beskriver forhandlingene mellom de to faglagene slik:

– Det var harde forhandlinger. I første runde var heller ikke investeringsmidler over statsbudsjettet nevnt fra Bondelaget sin side, dette var et forslag de kom med noe ut i prosessen, sier hun.

Det kjenner ikke Bondelagets leder seg igjen i.

– Det er feil. Vi hadde en investeringspakke på 350 millioner med oss hele veien, på siden av den totale rammen, sier Bartnes.

– Så du dette dokumentet fra Bondelaget med kravet på 2,1 før dere ble enige om en ramme på 2,1?

– Nei, vi utveksler ikke dokumenter før rammeforhandlingene. sier Hoff.

– Hoff under voldsomt press

Hoff roser Bondelaget for å offentliggjøre primærkravet, noe faglaget vanligvis ikke gjør. Men hun mener det trengs mer tydelighet om at primærkravene stammer fra samme tallgrunnlag.

– Dette må komme tydeligere fram og beskrives i dokumentene. Det vil være vår inngang neste år, sier Hoff.

– Er det aktuelt å oppgi summen dere starter på i forhandlingene, Bartnes?

– Jeg opplever at NBS' leder er satt under voldsomt press fra egne medlemmer i denne situasjonen, noe som fører de til kommentarene som nå blir gitt. Norges Bondelag har i år valgt å offentliggjøre sitt primærdokument, for å opplyse medlemmene om faktisk posisjon og redusere de spekulasjonene som har foregått.

– Men er det aktuelt å offentliggjøre beløpet Bondelaget starter ut ifra?

– Man kan velge å dra kravet i tvil, og man kan velge å stole på det. Det vi gikk inn i forhandlingene med, var 2,1 milliarder og en investeringspakke på 350 millioner.

Hoff avviser at hun er under sterkt press nå.

– Til nå har jeg ikke sagt noe om tallene i forhandlingene. Når Bondelaget legger ut at de hadde en ramme der vi endte, er det behov for meg å si ifra. Det var absolutt ikke slik jeg opplevde forhandlingene. Presset fra mine medlemmer er der hele tida, det er tyngden og innspillene jeg har med meg i jobben jeg gjør, sier hun.

Annonse

Les også: Trur jordbruksoppgjeret ryk utan skjerpa tollvern

– Svært ukomfortabel måte

Etter at faglagene var enige om rammen 20. april, fortsatte de arbeidet med sine primærdokumenter, som beskriver hvordan de vil fordele midlene på ulike ordninger.

– Den 23. april utvekslet vi primærdokumentene og fortsatte forhandlinger om fordeling og bruk av den framforhandlet ramma. Men da hadde vi allerede blitt enige om den totale rammen og de 450 millionene, sier Hoff

Det er på bakgrunn av denne prosessen at hun reagerer på tallene som Norges Bondelag har offentliggjort.

– Etter den erfaringen det halvannet døgnet, overrasker det meg stort at de hadde sett for seg en ramme der vi endte totalt. Det burde ikke vært nødvendig å bruke timer på å fortelle oss på en svært ukomfortabel måte hvor uansvarlige vi var med et krav på 50 000 som en helt nødvendig start for å tette inntektsgapet hvis målet var 30 000 pluss 350 millioner over statsbudsjettet. Det er min erfaring etter de møtene vi hadde, sier hun.

– Dette er en vurdering av strategisk posisjonering for å nå målet i forhandlingene, svarer Bartnes.

– En av de mest krevende

Hoff sier at hun ikke ser bort ifra at Norges Bondelag begynte forhandlingene med Småbrukarlaget med en langt lavere sum, som en del av deres forhandlingstaktikk, for å oppnå det felles kravet de til slutt landet på.

– Det var harde fronter, men for meg er det likevel meget overraskende at vi skulle ha brukt så mye tid på å forhandle noe som lå tett inntil kravet.

– Hvordan var opplevelsen av forhandlingene?

– Forhandlinger er krevende, det har vært harde fronter før, også, men denne er en av de mest krevende jeg har hatt med Norges Bondelag. Det var ingenting i forhandlingsløpet som ga inntrykk av at Norges Bondelag hadde rammen vi landet på som sitt endelige endepunkt, sier Hoff.

– Men selvsagt er det bare de som vet det. Mitt inntrykk er at hadde vi ikke hatt to faglag som skal bli enige, hadde kravet vært lavere enn der vi endte med. Forhandlingene begynte fra en langt lavere start. Vi skal et sted, og vet hvor vi er hen. Det er jo forhandlinger. Men Norges Bondelag kan ha begynt lavt, for å ha tenkt å komme seg dit og nærmest mulig der vi endte, pluss de 450 millionene, sier Hoff.

Til det svarer Bartnes følgende:

– Jeg mener at det er positivt at vi har to faglag, som forhandler om et felles krav fra jordbruket når man skal møte staten. Dette året fant vi enighet om den faktiske utgangsposisjonen som Bondelaget hadde. Det er jeg glad for. Så fikk Norsk Bonde og Småbrukarlag økt investeringsrammen til 350 til 450 millioner.

Han viser til at Småbrukarlaget offentliggjorde sin posisjon i «en tidlig fase».

– Om det er en klok forhandlingsstrategi eller ikke, det skal jeg ikke stille meg til doms over. Norges Bondelag har gitt oppdraget til forhandlingsutvalget, som har prioritert inntekt i årets oppgjør. Det viser forhandlingene til jordbruket på en tydelig måte.

1,2-krav: – Ikke riktig

Anonyme tillitsvalgte og navngitte personer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) har i Aftenposten hevdet at Bondelagets krav var så lavt som 1,2 milliarder, og at spriket mellom organisasjonene var på nærmere to milliarder.

– Hvor kom påstander om at Bondelagets krav var på 1,2 milliarder fra?

– Det er Aftenposten som skriver dette, de kan ha regnet ut ifra hva som har vært tidligere. Det kan ikke jeg svare på, sier Hoff.

– Er det riktig eller ikke?

– Nei, det er ikke riktig.

– Ligner det opplevelsen du hadde med Bondelaget i forhandlingene?

– På NRKs Dagsnytt 18 sa jeg at jeg ikke kunne bekrefte det. Det jeg kunne ha sagt, sett i ettertid, var at det var et sted imellom det tallet og der vi landet.

– Vil du beklage ryktene som ble spredt av fylkesledere i NBS, eller vil du forsvare det?

– De ble oppringt (av Aftenposten, journ.anm.), og da er det naturlig å svare på spørsmål. Mine fylkesledere følger med i mange fora, og har kontakter. Jeg styrer ikke dem. Det er deres oppfatning, og de svarer på det de mener er riktig. Nå har det vært lagt ut en god del fra begge faglagenes medlemmer og vi må begynne å se framover.

– Tatt ut av luften

Bartnes i Bondelaget kommenterer påstanden om 1,2 milliarder slik:

– Det er kort og godt tatt ut av luften. Det er i beste fall en aktiv spekulasjon som jeg er svært kritisk til.

– Så er 1,2 riktig eller er det feil?

– Det er feil, sier Bartnes.

– Kunne ha kommet lavere

Hoff mener organisasjonene må tåle at det kommer innspill fra begge sider.

– Når leder og styremedlem i Norges Bondelag setter seg på traktoren, kjører til Stortinget og sier at vi «har bare ett faglag», og legger det ut på sosiale medier, da er det naturlig at det kommer motreaksjoner fra det andre faglaget, sier Hoff.

Hun viser til en Facebook-video med Bartnes og styremedlem i Bondelaget og melkebonde John-Erik Skjellnes Johansen, som kjørte med traktor fra Dønna i Nordland til Stortinget.

– Hvorfor aksepterte dere Bondelagets forslag til krav?

– Vi opplevde ikke at vi gjorde det, det var harde forhandlinger. De startet svært lavt, vi startet med tre milliarder og klare råd fra min organisasjon. Og vi fant en felles ramme gjennom forhandlinger. Det var absolutt ikke den rammen vi er på nå. Vi hadde kunne ha risikert å ha komme lavere, hvis vi ikke hadde hatt et så klart krav og forhandlet. Så er forhandlinger er forhandlinger, sier Hoff.

Til det svarer Bartnes at han viser til tidligere kommentarer i denne saken.

– Kraftig feil fokus

Bondelaget advarte i pressemeldingen tirsdag mot å stille faglagene opp mot hverandre.

– Vi er to likeverdige faglag, selv om vi har forskjellig inngang på ganske mye. Nå har vi hatt en del spissede diskusjoner og anklagelser fra begge parter. Dette bør vi nå legge bak oss, sier Hoff.

Hun mener begge faglag må følge opp grunnlaget for felles brudd.

– Det er Stortinget som bestemmer rammene for norsk landbrukspolitikk. Det er de vi skal bruke kreftene våre på nå, sier Hoff.

– At bruddet nå skal behandles i Stortinget, er kanskje ikke interessant for alle. Men jeg mener det er kraftig feil fokus for medlemmene våre, som virkelig trenger økt inntekt og å få på plass investeringer for landbruket samt å tilpasse og endre landbrukspolitikken. Det trenger faglagene skyv på. Begge lederne må konsentrere seg om det i ukene som kommer, sier Bartnes.