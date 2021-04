Hoff firedoblet driftsresultatet: – 2020 ble økonomisk et meget godt år

Samvirkeselskapet Hoff la onsdag fram 2020-resultatene for selskapets årsmøte. Tallene viser at driftsinntektene økte fra 566 millioner i 2019 til 621 millioner i 2020.

Fjorårets driftsresultat endte på 33,2 millioner, opp fra 8,2 millioner året før.

– 2020 ble økonomisk et meget godt år for Hoff og våre produsenter. Resultatet er preget av koronapandemien, og mange matvareaktører opplever omsetningsvekst på samme måte som oss, sier styreleder i Hoff SA, Hanne Refsholt, i en pressemelding til Nationen.

– Det gleder meg å se hvordan hele verdikjeden jobber for at Hoff skal opprettholde sin sterke posisjon i det norske markedet og at vi fortsetter å utvikle nye spennende produkter, fortsetter Refsholt.

Fakta Hoff SA Hoff er et samvirkeselskap som eies av cirka 500 potetdyrkere. Selskapet produserer i hovedsak bearbeidede potetprodukter. Potetgiganten selger både til industrikunder, storhusholdningsmarkedet og dagligvare. Hoff har fabrikker på Gjøvik, Brumunddal, Sundnes og Klepp. Hovedkontoret ligger på Gjøvik. Kilde: Hoff SA

Høyt salgsvolum til dagligvaremarkedet er den viktigste grunnen til omsetningsveksten. Økningen i dette segmentet var hele 26 prosent fra 2019 til 2020, opplyser Hoff.

– Det virker som forbrukerne har blitt mer opptatt av å spise norskprodusert mat av norske råvarer. Våre undersøkelser viser en økning i antall forbrukere som har prøvd produktene fra Hoff det siste året. Det er gledelig å se at også gjenkjøpet øker, forteller administrerende direktør i Hoff, Ingeborg Flønes, i pressemeldingen.

Selskapet er godt posisjonert hos kundene i storhusholdningsmarkedet som har klart seg best under pandemien. Ifølge Hoff har de kun opplevd en mindre nedgang i salget til dette markedet fra 2019 til 2020.