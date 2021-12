Hjortejeger får 15.000 kroner i bot etter lamatabbe

Det opplyser politijurist Einar Gauslaa Bergem ved økoteamet i Innlandet politidistrikt til Gudbrandsdølen Dagningen.

Mannen var på hjortejakt i Nord-Fron i slutten av oktober. Jakten endte med at han skjøt to lamaer.

I følge politiet hadde jegeren fått tips om at det var hjort i området. Da han kom fram, så han tre dyr og var overbevist om at det var nettopp hjort. Det var det ikke. Han skjøt to. Da han kom fram til de felte dyrene, innså han tabben.

Mannen meldte selv fra til politiet.

