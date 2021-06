Hjemflytteren Tanja fikk skryt av dronningen: – Et lysende eksempel

Mange ble kjent med den 23 år gamle hjemflytteren da hun i april stilte opp på Debatten på NRK og fortalte om sitt valg.

– For ti år siden var det helt utenkelig. Da skulle jeg langt vekk og aldri komme tilbake. Men det er jo en fin plass å vokse opp på, fortalte Akse til kongeparet, som møtte henne i Kvernsteinsparken i Hyllestad onsdag.

Like før hadde kongeparet besøkt hjørnesteinsbedriften i kommunen, verftet Havyard, hvor mange av innbyggerne er sysselsatt. Akse mener at det ikke er på arbeidsplassene at skoen trykker mest.

– Arbeid finner du. Du må bare være villig til å sette deg i bilen og kjøre fem minutter lenger, sa hun til kongeparet, som spesifikt hadde bedt om å få møte akkurat Akse når de kom til bygda.

Dronningen ville vite hva man kan gjøre for å få flere tilbake.

– Vi må jo legge til rette slik at de som vil bli værende, får et samfunn å være i, svarte Hyllestad-ordfører Kjell Eide (Ap).

– Alt skal jo til Oslo og Bergen

For Akse var det en stor tilfeldighet som presset fram valget om å flytte hjem: hun ble gravid. Og siden kjæresten allerede hadde jobb i hjemkommunen, droppet hun studier i Tromsø og gjennomførte dem i stor grad digitalt i stedet.

Hjemflytteren var en av flere som stilte opp i artikkelserien «Den store folkevandringa» på NRK og i flere lokalaviser. En kartlegging viste at hun var den eneste jenta i sin klasse som hadde flyttet hjem.

Annonse

Hun er usikker på hvorfor kongeparet ville snakke med akkurat henne:

– Det har vært mye om fraflytting og tilflytting i mediene den siste tiden. Så er det noe med at bygdene kanskje detter litt vekk. Alt skal jo til Oslo og Bergen. Det kan være derfor.

– Ta vare på dem som er her

Beskjeden hun ga i møtet, var tydelig:

– Ta vare på dem som er her. Gi støtte til dem, ikke frist folk til å komme ved å gi støtte til de som skal komme. For dem som allerede er her, må også føle at de er ivaretatt. Det er mitt «visdomsord».

Akse trekker fram reduserte barnehagepriser som noe hun nyter godt av i Hyllestad kommune. Og det forteller hun gjerne videre til andre.

– Det er vi som kan nå ut til folk. Søskenbarn, tanter, onkler, besteforeldre, overalt. Vi kan si at her i kommunen får man støtte til det og det. Da har kanskje andre barnefamilier lyst å flytte.

Kongeparet er på en tredagers reise på Vestlandet. Hovedtemaet er hvordan folk har hatt det under pandemien.

– Vi vil jo veldig gjerne høre litt hvordan de har taklet denne situasjonen som er så vanskelig. Det er for å få kunnskap om hvorledes man egentlig har opplevd situasjonen vi har vært i i 15 måneder, sa dronningen på et pressemøte tirsdag.

(©NTB)