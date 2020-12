Historisk felling av villsvin i Nord-Østerdal: – Morsomt å få være med

Tirsdag kveld ble et villsvin skutt ved Midtskogen, sør for kommunegrensa mellom Tynset og Rendalen. Det er første gang det er felt villsvin i Nord-Østerdalen.

– Det er morsomt å få være med på dette. Det er jo historisk. Mange av oss har vært på villsvinjakt andre steder, blant annet i Sverige, men det er litt spesielt når det skjer i nærområdet vårt, sier jaktleder Esten Vingelen til Nationen.

Det var Arbeidets Rett som omtalte saken først.

Revejegere fant spor

Det var tirsdag i 14-tiden at to revejegere kom på sporet av to villsvin på Ripan i Tynset. Et jaktlag på 8–10 personer med flere hunder ble sendt ut.

Senere ble ett av villsvinene skadeskutt ved Tylldalskjølen, og jaktlaget satte i gang ettersøk. Rundt klokka 21.30 samme dag ble det skadde villsvinet funnet og felt ved Midtskogen i Rendalen.

– Jakta gikk over flere mil. Det er krevende å jakte på villsvin, men det går fint hvis man har med seg gode nok hunder. De to villsvinene var sammen ei god stund, men skilte etter hvert lag, og da fikk vi tatt dyret som var skadet, forteller Vingelen, og legger til at det var måneklart og gode jaktforhold.

To hunder ble skadet

Jakta gikk ikke helt smertefritt. To av hundene som ble brukt i jakta ble skadet av villsvinene i deres desperate forsøk på å komme seg unna.

– En veterinær behandlet den ene hunden i fire timer etter skadene. Den hadde mest kontakt med villsvinet, og måtte sy flere steder. Det går bra med den nå. Villsvinene har kvasse hoggtenner og slenger hodet etter de som truer dem, sier jaktlederen.

– Skal finne igjen det andre villsvinet

Tidligere i høst ble det observert to villsvin både i Tylldalen og nord i Rendalen. Vingelen er rimelig sikker på at dette var de samme dyrene.

– Ja, det er høyst trolig de samme villsvinene. Men jeg tror ikke det er de samme to som har blitt observert på Røros og på Sjøli i Rendalen. Det er ingen tvil om at det er flere villsvin i distriktet, sier han.

– Vet dere hvor det andre villsvinet ble av?

– Nei, men vi skal nok finne det. Vi har folk som ser etter det i dag, og vi skal nok jakte mer i morgen. Mange av jegerne har deltatt på ulvejakt i dag, forteller Vingelen.

Bollestad: – Det er urovekkende

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) uttrykte nylig sin bekymring rundt at villsvinet dukker opp på stadig nye steder, både lenger nord og lenger vest enn tidligere.

– Det er urovekkende. Det at villsvin tidligere er observert i Trøndelag og nå nylig i Rendalen og Tynset, understreker at villsvin er hardføre dyr som kan vandre langt og også overleve langt nordover, sa Bollestad til Nationen.

Bollestad har påpekt at dette er et ansvar som grunneierne først og fremst må ta, i samarbeid med jegerne. Hun har også tidligere sagt at det er urealistisk å utrydde villsvin fra norsk fauna.