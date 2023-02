På 30 år har den hekkande bestanden av vipe søkke med 96 prosent, frå 60.000 i 1995 til 2500 i 2022, ifølgje Frode Falkenberg hjå Birdlife Norge.

Kvifor tilbakegangen har vore så omfattande er ifølgje Falkenberg fleirdelt. Han peikar blant anna til endringar og intensivering av jordbruket i hekketida.

– Utanfor hekketida er det heller ikkje lett å vere vipe, med jakt og andre utfordringar, både på trekket og i overvintringsområda.

Vipa likar nemleg godt å overvintra i sør-Europa, og diverre for ho er ho eit ynda jaktbytte i både Frankrike og Spania.

I sum har dette gjort at vipa i 2021 blei sett til kritisk truga på raudlista.

Tiltak

Trass i dei dystre tala, understrekar Falkenberg at det er mogleg å redde vipa som hekkefugl i Noreg. Men berre med omfattande tiltak og økonomisk støtte. Spesielt viktig for vipa er bonden sin innsats.

Annonse

Under gjødsling kan ein såkalla vipedisk nyttast – ein disk som kan leggjast over reira for å skjerme dei. Elles finst det også rugebur som kan leggjast over i tilfelle rovdyr. Skal ein pløye kan heile reiret gravast opp og flyttast.

Grunneigarar kan også søke på tilskotsordningar og bli kompensert for innsatsen sin.

Når dei klekk blir det noko vanskelegare å redde dei.

– Ungane er velutvikla frå første dag, og forlèt reiret i løpet av kort tid, seier Falkenberg.

I denne perioden er både rovdyr og jordbruksmaskinar spesielt store trugslar, og situasjonen er mykje meir uoversiktleg enn under ruginga. Difor er det best å flytte ungane medan arbeid går føre seg.

– Det er som regel uproblematisk.

Ønskjer meir omfattande tiltak

Problemet er ikkje unikt for Noreg. I Tyskland kan dei melde om ein 80 prosent nedgang dei siste 28 åra, fram til 2020. Ein nyleg publisert studie anslår at berre for å stabiliserer tysk vipebestand må 20–30 millionar kroner i året til, og det berre som kompensasjon for produksjonstap. Utover dette kjem også kartlegging, overvaking og annan tilrettelegging.

– Om vipa skal ha ei framtid i Noreg, er det ingen tvil om at store ressursar må til, seier Falkenberg.

– Å sørge for at vipa har trygge hekkeplassar gjennom heile hekkesesongen vil vere nøkkelen for å ta vare på arten.