Hinter om hvorfor han ga seg som sjef for Norsk Landbrukssamvirke

Ola Hedstein sa nylig opp sin stilling som administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke (NL). Avgangen kom nok litt brått og overraskende på mange, da Hedstein har hatt jobben i tolv år.

I et Facebook-innlegg skriver Hedstein litt om hvorfor han valgte å trekke seg fra lederstillingen i interesseorganisasjonen for 17 bondeeide samvirkebedrifter i Norge:

«For en drøy uke siden sa jeg opp stillingen som adm.dir. I Norsk Landbrukssamvirke.

Årsaken er rett og slett at jeg vil noe annet med Norsk Landbrukssamvirke enn det som ser ut til å bli utfallet av prosessen som startet for et år siden, og da er jeg ikke rett person til å lede arbeidet videre.

Jeg har ingen planer for hva jeg skal gjøre framover. Håper på noe som gjør det mulig å arbeide med utviklingen av mer bærekraftige matsystemer.

Etter min mening er det store muligheter for norsk landbruk når verden må produsere mer mat, på et mindre areal, i et vanskeligere klima til en voksende befolkning.»

Vil ikke kommentere ytterligere

Nationen har vært i kontakt med Hedstein for å få utdypet det han skriver, men han ønsker ikke å si noe mer om avgangen.

– Jeg har sagt det jeg har å si om min avgang. Det må bli styret og medlemmene i NL som uttaler seg om hvilken retning NL skal ha fremover, skriver Hedstein i en SMS.

NL har gjennomført en strategiprosess

For å finne ut hvilken prosess han snakker om, har vi tatt kontakt med styreleder Anne Skuterud i Norsk Landbrukssamvirke.

– Vi har gjennomført en strategiprosess for å tilpasse arbeidsoppgavene og ansvaret til NL, slik at det oppleves som mest mulig verdiskapende for samvirkene, sier Skuterud til Nationen.

Hun forteller videre at de jobber med å konkretisere dette, og at de ønsker å spisse tre områder.

– For det første skal vi jobbe med opplæring av tillitsvalgte. Vi skal også jobbe med samvirke som organisasjonsform. Det tredje er at vi skal jobbe med prosjekter som vi selv definerer. Bærekraftig matproduksjon er ett av flere eksempler på det, opplyser Skuterud.