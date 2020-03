Hinduistisk gruppe hold fest med ku-urin mot korona

Ettersom kua er hellig for hinduene, tror de også at urinen kan ha medisinske egenskaper. Lørdag arrangerte derfor gruppen Akhil Bharat Hindu Mahasabha en fest hvor urin fra kuna stod på menyen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har drukket ku-urin i 21 år, og vi tar også bad i kumøkk. Vi har aldri hatt behov for å konsumere engelske medisiner, sier Om Prakash, en person som deltok på festen, til nyhetsbyrået.

Ingen vitenskaplige beviser

Men selv om gruppen mener ku-urin har medisinske egenskaper, finnes det ikke vitenskapelige beviser for dette. Flere ganger har eksperter gått ut og sagt at urin fra kuer ikke kan kurere sykdommer som kreft, og det finnes heller ingen beviser for at urinen kan forhindre koronaviruset.

200 personer deltok i festen, som ble arrangert i den indiske hovedstaden New Delhi. Arrangøren håper å få være vertskap for flere lignende arrangementer andre steder i India.

Annonse

India har så langt meldt om 113 tilfeller av korona, hvor to er døde og 13 er blitt friske.

Flere indiske ledere har gått ut og sagt at urin fra kua kan fungere både mot kreft og korona.

Ingen kjente medisiner

Det finnes så langt ingen medisiner eller vaksine mot korona, men i Norge ønsker man nå å gjøre er forsøkt på å bruke en ikke-godkjent ebolamedisin mot viruset.

Navnet på medisinen er remdesvir, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til Aftenposten.

Oslo universitetssykehus (OUS) har allerede søkt om å få prøve ut medikamentet.