Hevder at flere ulver gir flere villsvin

I et leserinnlegg i det svenske jaktmagasinet Jaktjournalen hevder Cristin Knudsen at en økning av ulver også gir flere villsvin i Sverige.

Knudsen er selv jeger, hundefører og dyreeier. Hun ser med stor bekymring på hvordan bestanden av villsvin har eksplodert i store deler av Sverige, i områder der det allerede finnes mye ulv.

Ifølge henne er det krevende å slippe hunder på ettersøk etter skadde villsvin i områder der det finnes mye ulv.

– Det er få hundeeiere som ønsker å slippe familiemedlemmet og jaktkompisen sin i søk når det er ulv i området. Så langt har jeg ikke hørt om en eneste hundefører som er villig til å gjøre det. Et blodluktende og skadet villsvin og en bjeffende hund tiltrekker seg ulven, skriver Knudsen.

Les også: Uanmeldt middagsgjest dukket opp på trappa

Færre vil slippe hunder etter villsvin

Annonse

Hun tror at villsvinjakta kan stoppe opp hvis man ikke har tilgang på jegere som ønsker å bruke hundene sine til ettersøk. Knudsen mener også at trafikkskadde villsvin på frifot er en fare for mennesker og andre dyr.

– Ingen kan med rimelighet kreve at jegere begår jaktforbrytelser, eller at hundeførere må slippe hundene sine. Konsekvensen av den økte ulvepopulasjonen er en slutt på villsvinjakt og søk etter trafikkskadde villsvin, skriver den svenske jegeren.

I Norge er det ikke et lovpåbud om at man må ha ettersøksavtale for å jakte villsvin, men viltloven setter et generelt krav til at jakt gjennomføres slik at dyret ikke lider unødig.

Frykter 40.000 villsvin på norsk jord

Her til lands hevder derimot flere at ulven holder villsvinbestanden nede. Blant andre Naturbruksalliansen har uttalt at lavere uttak av ulven også vil ramme villsvinbekjempelsen.

President i den norske veterinærforeningen, Torill Moseng, og overveterinær i Norsvin, Peer Ola Hofmo, har gått hardt ut mot tiltakene for å redusere bestanden av villsvin i Norge.

De mener tiltakene ikke treffer, og at det er grunn til å frykte 40.000 villsvin på norsk jord innen 2030.