Hetebølge over nesten hele landet

– Det har vært varmt og fint over store deler av landet i dag. Det er egentlig bare helt oppe i nord at det har vært litt kjøligere, sier statsmeteorolog Marianne Skolem Andersen når NTB fredag kveld ber henne oppsummere dagen.

Temperaturrekorden i Bergen ble grundig slått fredag ettermiddag. Den nye varmerekorden i byen er på 33,4 grader. Den gamle rekorden i byen ble satt 27. juli i fjor og var på 32,2 grader.

Varer noen dager til

Det var imidlertid i Etne i Hordaland at den høyeste temperaturen ble målt, med 34,2 grader. I hele 15 av 18 fylker var det fredag tropedag, altså over 30 grader.

Annonse

Fylkene som ikke har hatt tropedag, er de to nordligste og Vest-Agder. Andersen sier at temperaturene vil holde seg høye de neste dagene over store deler av landet.

– Lørdag vil det bli varmt og godt de fleste steder bortsett fra Troms og Finnmark. Det ser ut til at det er Trøndelag som får det aller fineste været, sier hun.

Blir mer normalt

På søndag og mandag blir det også varmt vær, men det vil flere steder være større fare for byger.

– Utover uken, fra tirsdag, vil det gå mot vær som er mer typisk for sommeren i Norge, sier Andersen.

I Trøndelag ligger det i helgen an til å komme varmerekord. Da ryker i så fall rekorden på 36 grader.