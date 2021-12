Hestene Tor og Frøya spredte juleglede på sykehjem: – Jeg så smil og blanke øyne

Tirsdag denne uken tok Anne Helene Burdahl med seg islandshestene Tor og Frøya til sykehjemmet, som ligger i Sande i tidligere Vestfold. Gjennom verandadører og vinduer fikk de eldre klappe og hilse på hestene.

– Det var rørende å se at beboere, som satt der i sin egen verden, reiste seg opp, tok rullatoren og kom bort for å hilse på hestene. Fra ganske uttrykksløse ansikt så jeg smil og blanke øyne. Syke og sengeliggende mennesker ble også rullet bort til døra og strekte seg fram for å klappe dem, sier Burdahl til Nationen.

VG har også omtalt hestebesøket.

– Hestene liker det

Dette var tredje gangen at hun og hestene stakk innom omsorgssenteret i forbindelse med Røde Kors sitt «vindusglede»-prosjekt.

Burdahl er ikke i tvil om at også de firbeinte setter pris på besøket.

– Hestene liker det. De vil gjerne bort til sykehjemmet, for da vet de at det vanker både gulrøtter og pepperkaker. Frøya er egentlig som en trykkoker når vi sitter på henne. Hun vil egentlig bare løpe. Men når vi leier henne er hun helt rolig og blir med på det meste. Tor er rolig av seg hele tiden, forklarer dyreeieren.

Tok hesteholdet til nye høyder

Annonse

Under tidligere besøk har det kun vært beboerne i første etasje som har fått gleden av hestene, men denne gangen fikk alle på huset mulighet til å hilse på hestene.

– Anna Kind i Sande Røde Kors syntes så synd på de som bor i andre etasje. Da sa jeg først litt på fleip: «Er det ikke heis her da?». Joda, etter litt nøling fikk vi Frøya med inn i heisen. Islandshesten er ikke av det største slaget, så hun fikk fint til å snu seg inne i heisen, forteller Burdahl.

Mens Tor hadde brodder under beina og måtte bli igjen nede, gikk Frøya fra rom til rom og hilste på beboerne, som lyste opp da de fikk se hesten gjennom døra.

– Dette var første gang at jeg tok med den ene hesten helt inn. Denne gangen gikk vi bokstavelig talt «all in». Jeg har vel også tatt hesteholdet mitt til nye høyder, for nå har vi tatt heisen sammen, sier hun og ler.

Har fått enorm respons

Burdahl forteller om en enorm respons etter at det ble delt bilder og video av besøket i sosiale medier.

– Det har tatt helt av. Jeg har fått utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger på Facebook. Jeg må jo innrømme at det varmer, men det føles også litt urettferdig. Dette tok meg bare tre timer. Det er andre som fortjener skryt for den imponerende jobben de gjør. Da tenker jeg på de dyktige ansatte ved sykehjemmet, men også frivillige som hjelper de eldre gjennom hele året, forteller hun.

Anne Helene Burdahl driver til vanlig gården Vestre Teien i Sande. Her har hun og ektemannen økologisk melkeproduksjon, og har en melkekvote på 260 tonn. Filmene om traktoren Gråtass er faktisk spilt inn på tunet deres.

Det er også godt mulig at du kjenner til datteren deres Maren Teien Rørvik. Hun er nemlig hundetrener og programleder i den populære NRK-serien «Fra bølle til bestevenn».