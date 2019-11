Hendelsen fant sted i Arlöv utenfor Malmö mellom klokken 21.30 og 22.40 mandag kveld.

Eieren, Mathilda Johansson, har gått ut på Facebook og oppfordret andre hesteeiere til å være ekstra på vakt.

"Polisen är inkopplad och alla iakttagelser tas direkt med polisen. Ingen annan häst i stallet skadades. Håll extra koll på era hästar så denna människan inte får skada fler. Dela gärna inlägget så informationen sprids så fler hästar slipper bli utsatta för detta våld", skriver Johansson i et innlegg natt til tirsdag.

Innlegget er delt over 14.000 ganger på sosiale medier tirsdag kveld. Over 8000 personer har reagert på innlegget.

Det var nettstedet Atl.nu som først omtalte saken.

Ifølge nettstedet ble veterinærer og politi kontaktet umiddelbart etter at skadene ble oppdaget.

Hesten hadde ett sår på høyre siden av halsen og tre på venstre side, i tillegg til at hakk på mulen. Bakenden hadde to dype sår og et kutt i en sene i på beinet.

Annonse

– Veterinæren sa at de andre sårene på kroppen vil bli bra, men at senen ikke vil bli helt bra igjen fordi kuttet er så dypt. Hun kommer ikke til å bli noen ridehest, sier Johansson til Atl.nu.

Ingen av de andre hestene i stallen ble utsatt for mishandling.

Det skal ikke være kjent hvordan gjerningspersonen, eller personene, tok seg inn i stallen.

– Politiet som kom hadde aldri sett noe lignende. De starter nå en etterforskning og jeg sendt inn en anmeldelse for dyreplageri, sier Johansson.

Onsdag ble det klart at hesten måtte avlives på grunn av de omfattende skadene.

Ifølge politiet er de avhengige av vitner for å kunne fortsette i etterforskningen.

– Vi vil be om dokumenter fra veterinæren og forhøre oss med personer i hesteforeningen, hvilke tider de har vært der og hva de har sett, for å prøve å finne ut hvem som kan ha gjort det, sier Mikael Ramsbjer, etterforskningsleder ved politiet i Sør-Skåne til Atl.nu.