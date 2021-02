Her tusler ulven over gårdsplassen til Grete og Øistein: – Var utenfor her i rundt tre minutter

Nationen har fått tilsendt en video av en ulv som tusler freidig over en gårdsplass, tett inntil husveggene og en lekestue (se video litt lenger ned i saken).

Filmopptaket er gjort 4. februar hjemme hos Grete Dingstad Johansen og Øistein Johansen ved Knapstad i gamle Hobøl kommune, nabotettsted til Tomter i Indre Østfold kommune.

– Jeg er veldig glad jeg ikke hentet barnebarna i barnehagen den dagen. De pleier ofte å leke ute i lekestua, sier Grete til Nationen.

Hun fikk raskt tatt opp mobiltelefonen for å filme da ektemannen fikk øye på ulven gjennom kjøkkenvinduet litt over klokka 17 på ettermiddag.

Det var Smaalenenes Avis som omtalte saken først.

Ulven gikk forbi barnevogna til naboen

Det hele startet tidligere på dagen. En ulv, sannsynligvis den samme, ble observert i et industrifelt ved Knapstad.

Samme dag fikk Grete også en telefon fra naboen, som bor 800 meter fra dem. Der hadde ulven gått tvers gjennom hagen og forbi en barnevogn med en sovende ettåring.

– Dette var vel i 14-tiden. Jeg dro raskt over til naboen for å se på sporene. Etter hvert gikk jeg bare hjem igjen og tenkte at det var det vi fikk se av den ulven, forteller hun.

Men plutselig på ettermiddag dukket altså ulven opp ute på tunet til Grete og Øistein. Grete spratt opp og fikk dokumentert hendelsen.

– Ulven sto veldig stille i starten. Det var derfor jeg rakk å ta fram telefonen. Den var vel utenfor her i rundt tre minutter før den tuslet videre, sier hun.

– Jeg er ikke redd for å gå ut

Etterpå sprang ekteparet ut på gårdsplassen og så at ulven forsvant over jordet. Grete forteller at hun ikke føler seg utrygg etter at ulven spaserte rolig gjennom tunet deres.

– Jeg er ikke redd for å gå ut, men jeg ser meg litt ekstra rundt. Nå tar jeg bånd på den lille hunden vår på fire kilo. Det er noe jeg vanligvis ikke pleier å gjøre, forteller hun.

– Hva tenker du om at barnebarna deres kunne vært ute ved lekestua da ulven gikk forbi?

– Jeg liker å tenke at ulven ikke hadde gått her hvis ungene var der. Men det får vi jo aldri svar på, svarer Grete.

Miljødirektoratet bekrefter at det er en av Deisjøen-ulvene

I videoen til Grete ser man tydelig at ulven går rundt med et halsbånd. Som kjent har både Elgå-ulven og maken på seg GPS-sendere, slik at Statens naturoppsyn (SNO) skal kunne følge med på bevegelsene deres.

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen, bekrefter at det er en av Deisjøen-ulvene som vises i videoen.

– Ut fra opplysningene vi sitter med, er det sannsynlig at dette er en av ulvene som ble flyttet fra Deisjøen-reviret, sier Vangen til Nationen.

– Hva tenker dere om at ulven beveger seg så tett på mennesker?

– Disse ulvene er ikke kjent i området, og dette kan føre til at de eksponerer seg mer enn voksne ulver oftest vil gjøre. Fra tidligere merkede ulver vet vi at det kan skje at de beveger seg ganske nær bebyggelse og infrastruktur, særlig nattestid, forklarer han.

Vangen legger til at alle meldinger om nærgående rovdyr tas på alvor, og følges opp av SNO i felt ved behov.

Elgå-ulven ses på som genetisk viktig, da den har russiske eller finske aner. Ulven holdt tidligere til Deisjøreviret i Elgå i Østerdalen, men ble flyttet av Statens naturoppsyn, på vegne av Miljødirektoratet, til Trøsken mellom Sarpsborg og Våler i Østfold.