På Flanderborg i Røros sentrum kan du nå sikre deg en autentisk bygård fra 1701. Eiendommen ligger ute på Finn.no med en prisantydning på 3,85 millioner kroner.

– Det er sjelden det dukker opp bygårder innenfor vernesonen på Røros som er oppgradert og tatt så godt vare på som denne eiendommen, sier eiendomsmegler Yama Meskinyar i Meglerhuset Nylander til Nationen.

Eiendommen består av et lite gårdsanlegg typisk for sentrumsbebyggelsen på Røros, med bolighus mot gata og fjøs med høylåve bak huset. Gården har også bakgård med tilhørende autentisk portrom og uthus med bakststuggu.

– Det at eiendommen er innenfor vernesonen betyr at man ikke har lov til å gjøre fasadeendringer, som bytte av vindu, panel og fargevalg, uten tillatelse fra byantikvaren, forteller Meskinyar.

Kostet på 1,2 millioner kroner

Mye har skjedd med eiendommen siden John Arne Langen og familien kjøpte den tilbake i 2015. De har blant annet etterisolert hovedhuset, oppgradert kjøkken og bad, og satt i stand bakgården.

– De største oppgraderingene er gjort innvendig. Vi totalrenoverte i fjor, og kostet på rundt 1,2 millioner kroner, sier Langen til Nationen.

I hovedhuset er spisestue og kammerset i første etasje autentisk med slik det var fra gammelt av.

– Det er ingenting som er vernet innvending, men vi fikk støtte til å bevare spisestua og kammerset. Frem til 2004 var det jordgulv på kjøkkenet og kun utedo i bakgården. Den gangen ble eiendommen taksert til kun 470.000 kroner, forteller han.

Langen er ærlig på at det var noen ekstremt kalde vintre i huset før de fikk etterisolert og installert pelletsovn. Røros er kjent for å være en av Norges kaldeste steder.

– Det var så kaldt en gang at pulsbeltet som lå i treningsbagen i gangen spekte fast i bunnen av bagen. Hadde vi ikke hatt pelletsovn, måtte vi nok vært hjemme og fyrt hele dagen, ler han.

Angorakaniner, høner og vaktelegg

På eiendommen, som de selv har døpt til Solnøkkelgården, har de drevet med både angorakaniner, høner og vaktelegg. På det meste hadde de 30 kaniner til ull- og matproduksjon.

– Vi forsøkte å regulere om eiendommen til landbrukseiendom, men vi har ikke noe utmark, så vi fikk avslag. Nå har vi trappet ned en del på dyra og kjøpt oss eiendom like utenfor Røros. Der skal vi bygge opp på samme måte, sier Langen.

I bakgården har de også arrangert julemarked og konserter. Hele familien er musikalske. I fjor kom sønnen Peder Angel helt til semifinalen i talentkonkurransen «Norske Talenter» på TV2.

Mange spørsmål om boplikten

Eiendommen har såkalt boplikt, noe som betyr at boligen ikke kan brukes som fritidsbolig. Røros er en av få kommuner i landet hvor det er innført boplikt på alle eiendommer innenfor sentrumssonen. Det har de for at husene ikke skal bli stående tomme, og at de ikke risikerer at Bergstaden blir en «spøkelsesby».

– Jeg har fått mange henvendelser fra folk som lurer på om det er boplikt på denne eiendommen. Hadde det ikke vært det, er jeg sikker på at jeg hadde solgt den veldig raskt, sier megler Meskinyar.

Også Langen har fått mange spørsmål angående boplikten.

– Vi hadde nok fått solgt raskt hvis det ikke var for boplikten. Men jeg tror det er viktig for husene at det bor folk i dem, forteller selgeren.

– For spesielt interesserte

Den gamle bygården har ligget ute for salg siden i høst, men foreløpig er det ingen som har lagt inn bud. Denne uken skal de ha ny visning.

– Det er ingen tvil om at eiendommen er for spesielt interesserte. Når man i tillegg har dette prisnivået, tar det litt lengre tid. Men det er markedet som til slutt bestemmer, påpeker han.

Ifølge megleren er prisantydningen satt ut ifra hva selger kjøpte eiendommen for, og hva de har gjort av oppgraderinger.

– Tidligere i år solgte jeg en enebolig i samme område for 4,5 millioner kroner. Denne eiendommen var også pusset opp, forteller Meskinyar.