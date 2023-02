(ROMERIKES BLAD) – Først så jeg at fronten på hengeren begynte å skli. Jeg ga litt gass og fikk hentet den inn igjen, men bakenden skled videre. Da skjønte jeg at det kom til å gå galt, forteller Carl–Erik Syr.

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte at nå er det bare å holde seg fast!

På siden

Det var grytidlig torsdag morgen Syr, som er ansatt i transportselskapet Litra Bulk, skulle levere kraftfôr til en gård ved Leirsundveien på Kjeller.

– Jeg kom kjørende nedover bakken fra Skedsmokorset og skulle svinge inn til høyre på gårdsveien. Jeg har kjørt der mange ganger tidligere, forteller han.

Da hengeren tok kommandoen tippet hele vogntoget over kanten på venstre siden av gårdsveien. Både trekkvogn og henger ble liggende på siden nede på jordet.

– Ganske forslått

Syr forteller at han ikke selv rakk å ringe nødnummeret før en forbipasserende hadde gjort det. Nødetatene var raskt på stedet. De knuste takluka slik at Syr kom seg ut av førerhuset. Han ble fraktet til Ahus for helsesjekk.

– Ingenting er brukket, men jeg er ganske forslått i skulderpartiet og nedover ryggen. Jeg får litt vondt hvis jeg beveger underarmen, forteller han, og sier at han ellers føler seg grei.

Syr tror smertene holder han borte fra jobben en liten stund, men forsikrer at uhellet ikke på noen måte har skremt ham fra å sette seg bak rattet igjen.

– Jeg kan ikke si at jeg er blitt skjelven. Dette var et uhell som kan skje den beste, mener han, og forteller at han har kjørt lastebil i 20 år uten uhell som har vært så dramatiske som dette.

– Men jeg får ta det rolig i en ukes tid kanskje, tror han.