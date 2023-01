Her går det galt på direkten for SVT – bommer om ulv

«Vil du få 16 prosent til å se ut som 25 prosent? Ta kontakt med SVTs ekspertise på sirkeldiagram!», skriver sjefredaktør for jaktmagasinet Svensk Jakt, Martin Källberg, i et innlegg på Facebook.

Under en nyhetssending i SVTs Morgonstudion onsdag ble det nemlig kluss med tallene da programlederne skulle vise hvor mange ulver som skal felles i Sverige i vinter.

Kakediagrammet viste at en fjerdedel av svenske ulver skulle felles. Det var derimot ikke riktig. Det er gitt fellingstillatelse på 75 av 460 ulver i landet. Det utgjør 16 prosent.

Källberg sier til Nationen at det over tid har dannet seg et inntrykk av at den statlige nyhetsformidleren har en partiskhet overfor ulvenyheter.

– I disse redaksjonene har man alltid som prinsipp at ulvejakt er noe negativt, noe forkastelig, sier sjefredaktøren i Svensk Jakt til Nationen.

– Svenske statlige nyhetsformidlere har aldri noen annen inngang i spørsmålet enn at det er problematisk med ulvejakt, og da blir det selvsagt vanskelig for den store allmennheten, som ikke blir påvirket av ulv, å bygge seg opp en rettferdig oppfatning, legger han til.

– Heller bensin på bålet

Källberg peker på at det er flere gode grunner til å redusere ulvebestanden i Sverige, men at dette ikke kommer fram eller reflekteres i nyhetssendingene til SVT eller Sveriges Radio (SR).

– Jeg skulle ønske at disse aspekter belyses bedre av allmennkringkasterne, som jo faktisk finansieres via skatteseddelen, av alle svenske beboere. Også de som bor på bygda og må ta konsekvensene, og kostnadene, ved den stadig økende nærværet av ulv, sier redaktøren.

Når det gjelder feilen i diagrammet til SVT, så frykter Källberg at det vil fyre opp motstanderne av jakta.

– Det er klart at om man med misvisende opplysninger fremstiller det som at ulvejaktas omfang er større enn i virkeligheten, så heller man bensin på bålet som tennes av dem som mener at ulvejakta er for omfattende, sier Källberg.

Han mener at det er slik når allmennkringkasteren gjør feil i denne debatten, så er det kun feil én vei.

– Ulvedebatten har pågått lenge, og den trenger ikke å bli drevet på ytterligere av unøyaktigheter som dette.

SVT: – Ble feil

SVT viser til en presisering på egne nettsider når Nationen tar kontakt.

– I mandagens Morgonstudio ble grafikken til et innslag om ulvejakt feil, skriver SVT, underskrevet av innenrikssjef Kiki Bek.

I artikkelen beskriver SVT feilen om at diagrammet viste 25 prosent, og ikke 16 prosent, som var det riktige. De forteller at de fikk byttet diagrammet til neste sending.

– Spørsmål om korrekt framstilling av data er høyt på agendaen for vår redaksjon. Det pågår derfor et løpende forbedringsarbeid, både gjennom intern utdanning på avdelingen som lager nyhetsgrafikk og gjennom strukturert korrekturlesing på nyhetsdeskene, skriver Bek.

Nationen har også stilt følgende spørsmål til SVT: «Er dere bevisst kritiske til ulvejakten?»

I en e-post til Nationen svarer innenrikssjef Bek følgende:

«SVT nyheter står for saklig og upartisk nyhetsrapportering. Dette gjelder all vår nyhetsrapportering og selvfølgelig også ulvesaken.»