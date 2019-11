Her farges elven rød av blodet til 47.000 griser

Det var i helgen at de 47.000 grisene ble avlivet og gravd ned nær elven som ligger på grensen mellom Sør- og Nord-Korea.

Svinene ble slaktet i et forsøk på å stanse spredningen av svinepest i landet.

Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr.

Ble spredt med regnet

Da grisene ble gravd ned, endte mye av blodet fra kadavrene i elven Imjin på grunn av regn. De lokale myndighetene har motbevist at dette kan føre til spredning av pesten, ettersom grisene allerede hadde blitt desinfisert, før de ble slaktet.

Samtidig ble det gjennomført tiltak for å hindre ytterligere forurensing av vannet, skriver BBC.

Ifølge journalist Raphael Rashid på Twitter er det fare for at griseblodet har endt i et beskyttet vannreservoar. Han forteller også at det er kraftig lukt fra vannet.

De første tilfellene av svinepest-smitte i Sør-Korea ble oppdager i september i år. Dette skjedde mindre enn fire måneder etter at nabolandet i nord hadde hatt sitt første utbrudd i mai.

Så langt har det vært 13 utbrudd av sykdommen rundt om i landet, og man tror smitten kom med svin som krysset grensen mellom Nord- og Sør-Korea.

Det er rundt 6.700 svinebruk i Sør-Korea.

Har spredt seg rundt i Europa og Asia

Svinepesten har spredt seg i både Asia og Europa. Både Vietnam, Myanmar, Kambodsja, Sør-Korea, Filippinene, Mongolia, Laos, Nord-Korea og Øst-Timor har hatt utbrudd, mens i Europa har blant andre Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia, Ukraina hatt svinepest.

Så langt er ikke sykdommen kommet til Norge.

Det finnes ingen medisiner eller vaksiner mot sykdommen.

I Kina har svinepesten ført til over 40 millioner svin enten har dødd eller blitt avlivet. Dette har gjort at svineprisene har skutt i været, og land som Danmark har eksportert mye svin til giganten i øst.

Skulle pesten komme til Norge vil det få store konsekvenser. Besetninger som blir smittet kan regne med tap på flere hundre tusen kroner. Dette fordi svinegårdene blir satt i karantene dersom det er oppdaget utbrudd.