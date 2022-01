Her er finalistene i Det Norske Måltid

Etter tre dager med smaksarbeid har dommerne bestemt hvilke 39 produkter som går videre til finalen i Det Norske Måltid.

De fagtunge juryene har vurdert produkter innen hele 13 kategorier som kjøtt, sjømat, meieriprodukt og drikke.

− Det er mye lidenskap og håndverk som ligger bak de deltakende produktene. Når produsenter kjører halve landet for å få produktet sitt personlig overlevert til mottaket på Britannia Hotel, så viser et hvor mye konkurransen betyr for den enkelte, sier leder for Det Norske Måltid, Kristin Austigard, i en pressemelding.

– De fagtunge juryene gjør sine grundige vurderinger med respekt for arbeidet som ligger bak, og det er gode faglige diskusjonene blant dommerne. Det har vært en krevende jobb, men vi er nå glad for å dele hvem som er de 39 verdige finalistene, fortsetter hun.

Finalen i Norges største mat- og drikkekåring finner sted i Stavanger torsdag 3. februar.

Finalister i Det Norske Måltid 2021:

Årets drikk

100% Aroma – Alde, Vestland

Eplemost Discovery – Fiskum fruktpresseri, Viken

Sprudlande bringebær limonade – Balholm, Vestland

Årets ost

Blå – Hitra gardsmat, Trøndelag

Holtefjell XO – Eiker gardsysteri, Viken

Ung Grotteost – Hitra gardsmat, Trøndelag

Årets grønne

Aprikos – Sogn Frukt og Grønt, Vestland

Hvasserasparges – Brødrene Freberg, Vestfold og Telemark

Moreller– Helgøyfrukt, Rogaland

Årets sjømat

Fersk Skatefilet – Domstein sjømat avd. Stavanger, Rogaland

Krabbeklør, gigant – HitraMat, Trøndelag

Trollgodt – Frisk Fisk, Agder.

Årets kjøtt

Tørrmodnet Filetkam av økologisk frilandsgris – Nyyyt, Rogaland

Ytrefilet– TTmeat, Rogaland

FlatIron Filet av kalv – Melleby Gård, Viken

Årets søtsak

Tindved – Trondheim sjokolade, Trøndelag

Hasselnøtt pålegg – Sirkus Renaa Fabrikken, Rogaland

Små Marengsbunner fra Røros – Galåvolden gård, Trøndelag

Årets meieriprodukt

Ryfylkeyoghurt naturell – Ryfylke gardsysteri, Rogaland

RørosIs Fløteis med multer – Galåvolden gård, Trøndelag

Økologisk Røros Yoghurt Blåbær – Rørosmeieriet, Trøndelag

Årets bakst

Melkeloff – Klemmetsrud gårdsbakeri, Viken

Røros Knekks spelt og havsalt – Rørosbakern, Trøndelag

Havremarvkjeks – Lykkemat, Trøndelag

Årets øl

Banana Milkshake IPA – Mack Mikrobryggeri, Troms og Finnmark

Braut Shake IPA – RYGR brygghus, Rogaland

Havblikk lys og frisk – Kinn bryggeri, Vestland

Årets sjømat foredlet

Gravet Laks – Garnviks røkeri, Trøndelag

RøktØrret – Garnviks røkeri, Trøndelag

Tradisjonelleinerrøykt svanøylaks – Svanøylaks, Vestland

Årets kjøtt foredlet

Hickory Babyback Ribs – A.Idsøe, Rogaland

Kaldrøkt pinnekjøtt av Fjellam frå Ryfylke – A.Idsøe, Rogaland

PASSE spekepølse av frilandsgris med fennikel – Ask gård, Viken

Årets grønne foredlet

Ramsløk pesto – Litlestøl...det lille ville, Rogaland

Plommesyltetøy – Nyhuus gard, Vestfold og Telemark

Herr Brun`s Sorte Dråper – Topp Sopp, Rogaland

Årets sider

57/2 Brudeferd – Store Naa Siderkompani, Vestland

Drengen – Hardangerbonden, Vestland

Svans – Alde, Vestland