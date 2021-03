Her er den nye logoen til Prior

Sammen med designbyrået Høien lanserer Prior nå en ny logo og visuell identitet.

– Vi hadde et behov for å stå sterkere ut og fremstå mer samlet i hylla, og med den nye identiteten har vi fått et tydeligere uttrykk. Logoen binder produktene og seriene våre sammen, samtidig som den åpner opp for stor grad av fleksibilitet i øvrige design, sier designsjef i Nortura, Irene Møller, i en pressemelding til Nationen.

Prior, som eies av Nortura, er Norges største og eldste merkevare for hvitt kjøtt og egg. Merkevarenavnet Prior ble etablert i 1977, og sist gang Prior-logoen ble endret var i 2013.

– Som landets eldste merkevare for egg og hvitt kjøtt, opplever vi at det som i utgangspunktet var Priors merkevareidentitet, nå har blitt mer et uttrykk for kategorien generelt. Vi har behov for å by mer på vår personlighet, forteller Møller.

Annonse

– Det største grepet vi har gjort

I utviklingen av den nye Prior-identiteten, har designbyrået Høien tatt utgangspunkt i den eksisterende logoen, men gjort flere grep for å omskape den til en iøynefallende identitet med større grad av egenart.

– Det største grepet vi har gjort er å fjerne oss fra det sorte og hvite og innført en distinkt, lilla fargekode som utstråler selvtillit og vitalitet. I tillegg har vi løftet opp solen og åpnet den mer opp for å få en høyreist og stolt logo, sier byråleder i Høien, Hanne Sundsli, i pressemeldingen.

– Vi har også tilført tekstelementet “Matglede siden 1929”, for å tydeliggjøre den lange relasjonen Prior har hatt med det norske folk. Til slutt har vi gitt logoen en definert form, som både rammer inn, og ikke minst tilfører stor grad av fleksibilitet på tvers av designuttrykk, legger hun til.