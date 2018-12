I skrivende stund telles det ned Nationen-redaksjonen – vi teller ned til nyttårsfeiring og vi teller ned fra tiende plass i denne oversikten over de mest leste artiklene gjennom 2018.

«Bondens melkepris er i underkant av 5 kroner literen. Butikkprisen er omtrent 15–18 kroner. Så – hvor havner profitten på veien fra jord til bord? Og hvorfor regner vi denne forskjellen som noe normal og udiskutabelt?» Slik spør vår faste spaltist Erling Kjekstad, tidligere kommentator og redaktør i Nationen, i artikkelen Billige bønder og forskjell på folk.

På plassen like over ligger en kommentar fra Nationens Michael Brøndbo om den britiske dagligvarekjeden Iceland, som varsler at den vil prøve seg i det norske dagligvaremarkedet. Kommentaren har tittelen Frontalangrep i frysedisken.

Lederne i de tre regjeringspartiene, Trine Skei Grande, Erna Solberg og Siv Jensen vil gi vanlige folk mindre innsyn i hva politikerne og byråkratiet driver med, skrev Nationen på lederplass i september. «Hvorfor gjør de det?», lurte vi på, og det var det nok mange andre som gjorde også, for denne lederen ble den åttende mest leste på Nationen.no i 2018: Hva er det de prøver å skjule?

Kjøp og salg av gårdseiendommer er et tema som fenger Nationens lesere. Da er det kanskje ikke så underlig at en artikkel med overskriften Gårdsbruk til salgs for 102 millioner kroner har endt opp på sjuende plass i oversikten over de mest leste artiklene.

Annonse

I begynnelsen av 2018 fikk Norge ny regjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Da regjeringserklæringen ble lagt fram, kom det for en dag at Høyre og Fremskrittspartiet, som har programfestet å opprettholde pelsdyrproduksjon i Norge, hadde gått med på at Venstre skulle få gjennomslag for en styrt avvikling av næringa. Det rammer blant andre Espen Breivik, som driver oppdrett av mink og rev. Han forfattet et åpent brev til statsminister Erna Solberg, hvor han skriver at «Med et pennestrøk tok du håpet vekk fra oss, Erna. Drømmen er lagt i grus.» Den sjette mest leste artikkelen i 2018 ble dermed Brev til Erna fra en skuffa pelsdyrbonde.

Det blir ofte sterke reaksjoner når matprodukter ikke egentlig er det de gir seg ut for å være. I desember brakte Nationen en sak om at entrecôte som angivelig var produsert i Norge, egentlig var fra Botswana i den sørlige delen av Afrika: Kjøtt fra Botswana – «produsert i Norge». Det ble den femte mest leste artikkelen i året som gikk.

I underholdningsprogrammet «Alle mot 1» inviterte NRK i begynnelsen av året et håndballag i studio for å kaste egg til hverandre. 216 egg skulle kastes. Denne uvørne omgangen med mat vakte også sterke reaksjoner, noe som gjenspeiles i at artikkelen Reagerer kraftig på NRKs matkasting ble den fjerde mest leste artikkelen i Nationens nettutgave i 2018.

Nationens mangeårige ansatte Kari Gåsvatn, som nå er pensjonist – men fortsatt fast spaltist – er generelt en mye lest bidragsyter her i Nationen, og artikkelen på tredje plass i statistikken er signert henne: Under overskriften «Verdens farligste fisk» stiller hun spørsmål ved om fisk egner seg for industriell masseproduksjon.

På andre plass i Nationens oversikt over de mest leste artiklene finner vi en artikkel hvor det påpekes at «Det hjelper ikke med feit bankkonto dersom det ikke er mat å få kjøpt.» Artikkelen, som også er skrevet av Kari Gåsvatn, er fra i sommer da tørken skapte problemer for landbruket over store deler av Norge og bærer overskriften Tenk om maten tar slutt.

Den aller mest leste enkeltartikkelen hos Nationen.no er fra februar, da bølgene i debatten om ACER gikk som høyest. Det er et leserinnlegg skrevet av Ole Paulshus, som representerer Senterpartiet i Våler kommune i Østfold. Overskriften er Historiens største «ransforsøk»?, og Paulshus argumenterer i innlegget for at «Norges vannkraft er fellesskapets arvesølv. Kontroll og råderett over vannkraften er og skal fortsatt være Norges ansvar.»