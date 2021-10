Her «danser» Bamse Brakar foran viltkameraet til Sondre

Sondre Bech Sponberg har fanget de unike bildene av en bjørn som står på to bein og gnir seg mot et tre.

– Jeg vet de gjør dette for å sette igjen lukt for andre bjørner. Jeg tipper det er ei binne som er på utkikk etter en partner, forteller han til Nationen.

Videoopptaket ble gjort på et viltkamerat til Bech Sponberg i Rødalen i Engerdal kommune i Nord-Østerdalen 5. oktober.

«Fikk bjørnedans på viltkamera her nå nylig. Snakk om flaks», skriver naturfotografen om videoen han har delt på Facebook.

Under kan du se den unike videoen med Norges største rovdyr:

– Jeg gliste fra øre til øre

Bech Sponberg forteller at han ble veldig overrasket da han fikk se bildene på viltkameraet.

– Jeg gliste fra øre til øre. «Nei, dæven!», sa jeg vel til meg selv, sier han.

– Hvordan har responsen vært etter at du delte videoen i sosiale medier?

– Jeg har fått mange «likes» og noe kommentarer på Facebook, men ellers har det ennå ikke vært så mye respons, forteller Bech Sponberg.

Ifølge Artsdatabanken kommuniserer bjørnen blant annet med lukt.

"Dyrene etterlater dessuten luktstoffer ved å rulle seg på marka eller gni seg mot trærne, men det er også viktig med lukt fra urin og ekskrementer", skriver de.

Luktesansen er spesielt viktig for hannbjørner som skal finne make.

"Bamser er særlig følsomme for lukta av brunstige binner", skriver Artsdatabanken.

Møtte bjørn på elgjakt i 2019

Jegeren har ikke bare det store rovdyret på film. Under elgjakta i 2019 kom han farlig nær en bjørn i det samme området i Engerdal.

– Jeg klarte ikke tenke så mye annet enn "Faen, hva gjør jeg nå?" Jeg ble veldig skremt, for jeg visste jeg måtte gi meg selv til kjenne før den kom altfor nærme, sa Bech Sponberg da Nationen intervjuet ham for to år siden.

Det er heller ikke første gang at Bech Sponberg treffer blinkskudd med viltkameraet sitt.

– På viltkamera har jeg filmet mye elg i alle størrelser og fasonger. Nylig fikk jeg filmet elger sin atferd rundt brunsten. Ku og tre okser holdt på med sitt, forteller han.