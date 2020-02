Henrik overlevde bjørneangrep – tatoverte angrepet på armen

Den svenske bandyspilleren Henrik Karlström var på elgjakt med kamerater sørøst for Los i Hälsingland i sentrale Sverige i 2013. Svensken som den gangen var 20 år gammel, hadde bare skutt en elg før. Da jakthunden Stark reagere på noe fra skogen, trodde Karlström at hunden hadde fått los på en elg.

Han snek seg derfor langs jakthytta, men oppdaget raskt at det ikke var en elg Stark hadde reagert på.

– Jeg snek meg så nærme at jeg hadde hunden ved siden av meg. Da så jeg en bjørnebæsj som smeltet snøen når den landet. Jeg tok et bilde med mobilen og snudde meg, men når jeg tittet opp så stod jeg øye til øye med en bjørn, forteller Karlström til Nationen.

Det var den svenske avisen Jaktjournalen som først skrev om saken.

Trodde han skulle bli bjørnemat

Det hele ender med en kamp for livet. Bjørnebinna kommer løpende mot 20-åringen. Han fyrer av et skudd i selvforsvar, men bommer.

– Hun slår meg og biter. Jeg kjenner hun biter over hendene. Jeg ser hunden i øyekroken og roper "gjør noe for helvete". Da går bjørnen av meg og jeg får jaget den vekk.

Han fikk karret seg vek fra området, og møtter til slutt resten av jaktlaget. Sammen fikk de tak i en ambulanse.

– Akkurat da jeg var under bjørnen, kjentes det som om jeg skulle bli bjørnemat. Etterpå kom smerten i armen etter at jeg forsøkte å holde henne borte.

Svensken kom unne hendelsen med dype sår på hendene, skader i armen, et sår i ansiktet og et kutt i bakhodet. Han ble sendt til sykehuset, hvor han ble operert.

Bjørnebinna ble i ettertid skutt av en ettersøksjeger. Også ungen til binna ble skutt, da den var for liten til å klare seg selv.

Ingen varige mén

Karlström klarte seg godt etter hendelsen, både fysisk og psykisk.

– Jeg fikk mest utvendige skader, og fikk ingen varige mén etterpå. Jeg jakter fortsatt, og var ute helgen etter angrepet.

Nå har altså bjørneangrepet blitt foreviget via en tatovering på armen til den svenske bandykeeperen. Etter fire besøk hos tatovøren var tatoveringen klar. Den viser bjørnen som brøler, hunden Stark, et gevær og to elger.

– Jeg hadde lenge fundert på en tatovering, og da dette hendte så kjentes det riktig å ta den og fremfor alt å få tatt en med hunden på. Alle syns den er bra laget og at historien bak er unik.

I ettertid har angrepet blitt en historie han gjerne forteller om.

– De fleste har vanskelig for å tro på historien. Reaksjonene skiller seg mye på om man snakker med jegere eller ikke-jegere. Jegerne har mer forståelse for at slikt kan skje.

Karlström er andrekeeper på eliteserielaget Edsbyens IF Bandy som vant seriespillet. Laget spiller onsdag kvartfinale i sluttspillet mot Vetland.