Helte ut melk foran Bollestad i protest: – Regjeringa behandler oss som spilt melk

Tirsdag var landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på besøk hos Einar Kiserud (KrF) under åpningen av hans nye plansiloanlegg på Spydeberg.

Tor Jacob Solberg, en av initativtakerne til Bondeopprøret, møtte også opp på gården med en aldri så liten overraskelse til Bollestad.

– Vi har vært utrolig frustrerte i Bondeopprøret. Det fordi det viser seg at staten ikke vil forhandle med landbruket om de veldig høye kostnadsøkningene som skjer på elektrisitet og kraftfôr. Det er stipulert til rundt 700 millioner kroner, og det er kostnader bonden ikke har råd til å dekke selv, sier Solberg til Nationen.

I protest bestemte Solberg seg for å helle ut melk foran landbruks- og matministeren:

– Det var et kraftig signal om at vi ikke finner oss i å bli behandla sånn videre. Atter en gang blir vi ikke tatt på alvor, og det synes jeg er elendig. Regjeringa behandler oss som spilt melk. De lar oss gå til grunne, sier han.

Se videoen av hendelsen under:

– Myndighetene sier én ting, men gjør en helt annen

– Det blir en dobbeltkommunikasjon når KrF sier de ønsker 50 prosent selvforsyning og at de ønsker å satse på bonden, men så kommer de i en sånn forhandling og vil ikke en gang kompensere oss for utgiftene som kommer. Det synes vi er veldig alvorlig, sier Solberg.

Videre forteller han at Bollestad sier det er pågående forhandlinger og at hun ikke kan si noe før utfallet er klart, men ifølge Solberg er det klart at regjeringen ikke ønsker å forhandle om kostnadene på strøm og kraftfôr.

– Det er veldig alvorlig for bøndene det gjelder. Det viser enda tydeligere at myndighetene sier én ting, men gjør noe helt annet. De sier de skal satse på jordbruket, men fører en politikk som ikke satser på jordbruket, sier Solberg.

Går utover de som har det tøffest

At regjeringen ikke vil forhandle om disse utgiftene går til syvende og sist utover de som er mest sårbare, forteller Solberg. Matproduksjon krever mye strøm, og dette er derfor er en utgift de ikke kan unngå, forklarer han.

– Det er de unge bøndene som skal inn i næringa som blir møtt av det økte kostnadsnivået, som må legge ut ekstra, kjøpe gjødsel tidlig og betale for mye høyere strømregninger enn vanlig. Det blir en dårlig likviditetssituasjon for de unge som har det tøffest fra før av, sier han.

Solberg forventer at den kommende regjeringen skal forstå bonden på en bedre måte enn den sittende regjeringen, og han forventer en regjeringserklæring som er tydelig på hvor de mener norsk landbruk skal hen.

– Vi håper det blir satt søkelys på denne viktige saken fremover i valgkampen, og vi oppfordrer flere bønder til å engasjere seg og presse på, for det er nå det gjelder for fremtiden vår.