Helsetilsynet: – Uforsvarlige ambulanseflytjenester i nord

Etter et omfattende tilsyn med tjenesten har Helsetilsynet kommet fram til at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og at det er faktorer innenfor tjenestens kontroll som har bidratt til forsinkelsene.

– De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester, skriver de.

De viser til flere faktorer innenfor tjenestens kontroll som skaper forsinkelser, og legger ansvaret på helseforetakene.

– Eksempler på slike faktorer blant annet tidkrevende prosesser for rekvirering og bruk av ambulansefly, tidkrevende avklaring av forsvarlig behandlingssted før transport, mangel på medisinsk følgepersonell, vaktbytter, og koordinering av ambulansebil og ambulansefly, skriver Helsetilsynet.

Det var mye bråk rundt ambulanseflytjenesten i Nord-Norge i kjølvannet av operatørskiftet til Babcock i 2019. Helsetilsynet understreker at de ikke har sett på problemstillingene rundt driftsmodellen.

– Ambulanseflytjenesten har normalisert seg etter operatørskiftet. Tjenesten er nå i en normal driftssituasjon, der en i all hovedsak står overfor de samme utfordringene som en også gjorde før operatørbyttet, skriver Helsetilsynet.

