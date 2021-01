Helseministeren vil ha forklaring på vedtak om fødeavdeling

Det skal byggjast eit nytt felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde. No meiner Helse Midt-Noreg at det ikkje er forsvarleg å halde fødeavdelinga i Kristiansund open fram til det nye sjukehuset er ferdig.

Torsdag signerte derfor sju ordførarar eit brev som krev at Stortinget følgjer opp det dei vedtok i fjor, skriv NRK. I vedtaket frå mai i 2020 står det at fødeavdelinga i Kristiansund skal vere i drift inntil det nye sjukehuset på Hjelset er ferdig.

– Vi ser no at regjeringa ikkje har tatt sitt ansvar, og vi ser også at føretaket ikkje evnar å følgje Stortingets vedtak, står det i brevet frå kommunane som er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Der skriv dei at det er statsråden sitt ansvar å følgje saka.

Helseminister Bent Høie (H) sa torsdag kveld at han har følgt opp Stortingets vedtak i føretaksmøte med Helse Midt-Noreg 10. juni i fjor, men at det ikkje er så mykje han kan gjere med saka.

– Eg har bede om ei forklaring frå Helse Midt-Noreg om vedtaket, og vil sjølvsagt svare ordførarane innan kort tid. At ordførarane sender brev til meg viser at dei er opptatt av helsetilbodet til innbyggjarane sine, og det er eg glad for, seier han til NRK.

Helseføretaket meiner det ikkje er forsvarleg å halde fødeavdelinga i Kristiansund open. Det er mangel på fagfolk, stor bruk av vikarar frå utlandet, og sidan oktober har dei to fødeavdelingane bytta kvar 14. dag på å halde ope.

