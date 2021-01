Solberg: – Grensen blir i praksis stengt

Saken oppdateres.

Regjeringen innfører de strengeste innreisereglene siden 12. mars.

Innreise til Norge blir kun tillatt for personer med nødvendige formål fra natt til fredag, har regjeringen bestemt.

Det kom fram på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Stengt for alle som ikke er bosatt i Norge

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sier statsminister Erna Solberg (H), men tilføyer at det er noen unntak.

– Dette sikrer at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet, ifølge NTB.

Disse får ikke lenger reise inn i Norge: Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere) Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk. Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student. Kilde: regjeringen.no

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper.

Disse kan fortsatt reise inn i Norge: Utlendinger som er bosatt i Norge Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn Sjømenn og personell innen luftfart Utlending som gjennomfører gods- og persontransport Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen) Kilde: regjeringen.no

Dem som arbeider innenfor forsyningssikkerhet, er definert som kritiske samfunnsfunksjoner, ifølge regjeringen.

Kritiske samfunnsfunksjoner i Norge Styring og kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg, herunder apotek og renhold Redningstjeneste Digital sikkerhet i sivil sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning Elektronisk kommunikasjon Transport Satellittbaserte tjenester Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Solberg: Grensestenging kan bli kritisk for noen bedrifter

Mange bedrifter har de utenlandske arbeiderne de trenger for de neste to ukene, men for noen bedrifter kan grensestengingen være kritisk, tror statsministeren, ifølge NTB.

– Mange som for eksempel skal jobbe i fiskeri- og foredlingsindustrien er kommet til Norge og enten i karantene eller ferdig med karantene. Men noen bedrifter vil oppleve at de mangler arbeidskraft og vil kunne komme til å permittere nordmenn, sier Solberg.

Hun opplyser at regjeringen vil ha møter med bransjeorganisasjoner torsdag.

Det finnes ikke beregninger av de økonomiske konsekvensene av at grensen stenges blant annet for utenlandske arbeidere, opplyser statsministeren.

– På bransjenivå sier mange at dette vil kunne fungere, men for enkeltbedrifter kan det være kritisk, sier Solberg.

Hun sier at det ikke vil bli gitt unntak for idrettsutøvere eller «kulturpersonligheter».

– Kan vare utover to uker

De nye og strengere reglene for innreise kan bli varende utover den første perioden på to uker, sier statsministeren, ifølge NTB.

– Det er inngripende tiltak, og regjeringen vil ta en ny vurdering om to uker. Men vi må være forberedt på at vi kommer til å ha strengere innreiserestriksjoner en stund lengre enn de 14 dagene, sier Solberg.

Solberg: – Smitten synker

Ifølge statsministeren, har de nasjonale koronatiltakene virket.

– Ukesrapporten fra FHI for uke 3 viser en nedgang i antall smittetilfeller på 53 prosent siden uke 1, som var den verste smitteuken i pandemien, sier Solberg.

Der sa hun at R-tallet er estimert til å være 0,6.

R-tallet antyder hvor mange en koronasmittet person smitter videre. R-tallet må være lavere enn 1,0 for at smitten i samfunnet skal avta. Er tallet over 1,0, vil smitten øke.

– Jeg ba det norske folk om å være med på et krafttak 3. januar. Dette krafttaket har mest sannsynlig gjort at det muterte viruset ikke har spredt seg så mye som det ellers ville ha gjort.

– Dere stilte opp, slik dere har gjort igjen og igjen gjennom hele pandemien. Tusen takk til alle som har gjort det, sier Solberg.