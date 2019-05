Helsedepartementet vurderer vaksinasjonsprogram for voksne

Departementet har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeide en modell for programmet, skriver avisen.

FHI har anbefalt at hele befolkningen bør revaksineres hvert tiende år mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Samtidig sier instituttet at noen voksne, blant dem nyankomne innvandrere, kan mangle grunnvaksinasjon og trenger vaksiner mot meslinger og røde hunder.

– Dette er viktig for å opprettholde immunitet mot noen sykdommer. Et vaksinasjonsprogram for voksne likt barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinen vil sikre samme tilbud til alle, sier overlege Preben Aavitsland ved FHI.