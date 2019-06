Helgeland-aktivister: – Vi har ikke blitt hørt

Styret i Nord universitet behandler onsdag omstruktureringsplanen der studiestedene Nesna og Sandnessjøen foreslås nedlagt.

Det er varslet aksjoner dersom styret vedtar nedleggelse. På en pressekonferanse skjebnedagen, sier Cathrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland som er bunadskledd for anledningen, at aksjonistene ikke vil gi seg før de får det de trenger.

– Kjenn kraften av bunaden, kjenn kraften av Helgeland og av folkelig engasjement. Vi gir oss ikke, sier Hole.

– Vi i folkeaksjonen er sterkt uenig i konstituert rektor sin innstilling. Vi ser at alle høringsuttalelsene vi har sendt inn, alle argumenter og innspill, ikke har blitt hørt. Vi kan ikke forstå at nedleggelse er det beste alternativet, fortsetter Hole.

Varsler politisk omkamp

Nord universitets forslag om å nedskalere og avvikle studietilbudet har vakt stor oppstandelse og møtt kraftig motstand i lokalbefolkningen, blant studenter, ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Folkeaksjonen har en rekke politiske støttespillere som Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som også møtte på pressekonferansen på Værnes onsdag morgen hvor Nord universitet skal avholde sitt styremøte.

Politikerne varsler omkamp i Stortinget dersom studiestedene på Nesna og Sandnessjøen blir vedtatt nedlagt.

Frykter dominoeffekt

– Jeg er helt overbevist om at dette ikke bare handler om Nesna og Helgeland, men om hele Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener at nedlegging av studiesteder i distriktene ikke kommer ikke til å stoppe med Nesna, og at spørsmålet er hvilket studiested som er neste i køen.

– Det er nær sammenheng mellom rekruttering og utdanning av fagfolk til distriktene. Sentraliserer man utdanningen, vil også vanskene med å rekruttere til distriktskommunene bli større og større.

Nord Universitet ble opprettet for tre og et halvt år siden da Høgskolen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag ble slått sammen med Universitetet i Nordland. Universitetet har studenter fordelt på ni studiesteder, men onsdag blir dette etter alt å dømme redusert til sju.

Det er ventet at styret ved Nord universitet vil behandle omstruktureringssaken klokka 12.15.