Helge Syver Holte blir daglig leder i Glommen Skog

Glommen Skog AS er i dag et datterselskap i Glommen Mjøsen Skog, etter at de to selskapet Glommen og Mjøsen fusjonerte tidligere i år.

Nå er Helge Syver Holte ansatt som ny daglig leder i datterselskapet. Han har siden 2016 jobbet i Glommen Skog med tømmerkjøp, og driver også egen virksomhet. Han er 38 år, kommer fra Nes i Ådal på Ringerike og har ti år bak seg i Forsvaret.

– Daglig leder får totalansvaret for selskapets operative drift. Styret føler det er viktig i den markedssituasjonen vi nå går inn i, og med de ambisjoner vi har framover, sier styreleder Gunnar Aakrann Eek i Glommen Skog AS i en pressemelding.

Holte trer inn i stillingen fra 15. oktober.

Glommen Skog driver med tømmerkjøp, salg av skogstjenester, forvaltning av skog og andre tjenester tilknyttet skogsdrift over store deler av Sør-Norge. Selskapet omsetter for omtrent 130 millioner kroner årlig.

Da Glommen og Mjøsen skog slo seg sammen tidligere i høst, fikk selskapet også felles ledelsen. Nå har de altså fått på plass en daglig leder for Glommen Skog, etter et ønske om å etablere en ledelse i selskapet som er tett på den daglige driften.

– Vi ønsker Helge Syver og resten av mannskapet tilknyttet Glommen Skog AS lykke til videre med store og viktige oppgaver framover, sier styreleder Gunnar Aakrann Eek.