Hele Vågå ringte inn påska med matklokkene

Blant de mange som setter pris på initiativet med kiming med matklokkene på norske garder under koronakrisa er Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Påska er ei tid for håp. Livet er sårbart, men det er håp og framtid i vente, skriver Bollestad på sin facebookprofil påskeaften og fortsetter:

– For mange er det en annerledes påske i år, men vi skal komme oss gjennom denne tida sammen i fellesskap. Og for å symbolisere det fellesskapet er det ekstra flott når både gardsklokker og kirkeklokker over hele landet ringer inn høytida i år.

Matklokke-kiming i hele Vågå

Den norske kirke har på sin side lagt ut en video påskeaften der 15 kulturgarder og ei seter i fjellkommunen Vågå i Innlandet fylke ringer inn påska med de tradisjonsrike matklokkene - i samklang med klokkene i den gamle Vågå-kyrkja i bygda under Jotunheimen.

– Mektig symbolikk

Matklokkene ringer hver lørdag klokken 17, samtidig med kirkeklokkene.

– Det er en mektig symbolikk at bonden tar i bruk stabbursklokka under koronakrisen for å varsle om at alt blir bra, fastslo Kari Svelle Reistad på garden Storimerslund på Vang i Hamar kommune til Nationen i forrige uke.

– I byene spilles og synges det fra balkongene – på bygda har vi stabbursklokker. La stabbursklokkene holde konsert som virkelig høres – til folket fra bonden, sier Reistad.

Slår ring om norsk matproduksjon

– Vi håper at ringinga med de gamle matklokkene under koronakrisen også kan gi en bevissthet om at norsk matproduksjon er viktig – både i krisetid og normaltid, sa leder i Vang Bondelag, Kristoffer Rabstad, til Nationen påskeaften.

Initiativet om å ringe med stabbursklokkene hver eneste lørdag ble tatt av bondelaget i Vang og har spredd seg med rekordfart til bygdelag og grender over hele landet.

– De gamle matklokkene rundt om på gardene har vært lite i bruk i nyere tid. Det er fint at Kari på Storimerslund har endret på dette, sier Rabstad.