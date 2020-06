Heidi Hemstad ny styreleder i Glommen Mjøsen Skog

Årets årsmøte i Glommen Mjøsen Skog ble på grunn av koronasituasjonen, holdt digitalt. Valgkomiteen foreslo Heidi Hemstad som nye styreleder, og også årsmøtet stemte fram Hemstad fra Ringsaker til ny styreleder.

Hun tar over etter Terje Uggen.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven sammen med det nye styret. Det blir krevende tider også framover, men jeg tror vi skal greie dette bra sammen, sier Hemstad i en pressemelding.

Erfaring fra styrer

Hun driver Ousdal Gård på Nes i Ringsaker, og er til daglig leder i selskapet Norsk Spelt. Hun har fra tidligere vært medlem i styret til Mjøsen Skog som i fjor slo seg sammen med Glommen Skog. Sammenslåingen ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte 18. juni 2019.

I tillegg har hun sittet i styret i Moelven Industrier ASA hvor Glommen Mjøsen Skog nylig skaffet seg aksjemajoriteten.

– Jeg ønsker å gå ut å snakke med eierne og høre hva som ligger deres hjerte nærmest. Eierne av Glommen Mjøsen Skog er de viktigste for hvordan vi skal drive framover. Det samme gjelder for det sammenslåtte selskapet – der jeg ønsker å komme nærmere på både ansatte og de ulike kontorene.

Færre styremedlemmer

Antallet styremedlemmer er gått ned, fra tolv til åtte. Nye medlemmer er Einar Enger fra Rakkestad og Gaute Nøkleholm fra Stange. Enger er tidligere konsernleder i daværende NSB og administrerende direktør i Tine, mens Nøkleholm er bestyrer i Romedal og Stange Almenning og tidligere næringspolitisk sjef og administrerende direktør i Norskog.

Glommen Mjøsen Skog leverer tjenester til skognæringen.

Styret i Glommen Mjøsen Skog ser nå slik ut:

Styreleder Heidi Hemstad (ny)

Nestleder Ole Theodor Holth

Styremedlem Gaute Nøkleholm (ny)

Styremedlem Einar Enger (ny)

Styremedlem Siv Høye

Styremedlem Anne Trolie

Styremedlem Alfred Gullord

Styremedlem Rolf Th. Holm

Styremedlem Anne Mæhlum (ny ansattrepresentant)

Styremedlem Ingar Brennodden (ansattrepresentant)

Fortsetter som styreleder i Viken Skog

Også Viken Skog gjennomførte sitt valg tirsdag. Olav Breivik ble for syvende år på rad gjenvalgt som styreleder.

– Jeg takker for tilliten, og det er hyggelig å få så bred oppslutning, men jeg har ikke tenkt til å bli en syvende far i huset. Denne næringen er så interessant og selskapet vårt Viken Skog er både solid og spennende så jeg vil fortsette å jobbe for å utvikle selskapet videre, sa Olav Breivik på Viken Skogs første digitale årsmøte.

Viken Skog er et samvirkeforetak, som jobber med å omsette norsk tømmer.