Heidi Greni støttar Senterungdommens nullvisjon

– Rovdyrstammen skal bli forvalta etter lokale behov og interesser, seier ho stortingsrepresentant Heidi Greni til Nea Radio.

Ho er valt inn for Senterpartiet i Sør-Trøndelag, og støttar ungdomspartiet sin visjon om å fjerne ulv frå norsk fauna.

– Senterungdommen går inn for ein nullvisjon, og bestanden er høg internasjonalt. Dei negative ringverknadane av ulv i Norge er betydelege, seier ho.

Les også: Senterungdommen vil fjerne all ulv i Norge

Ho meiner den største utfordringa er at regjeringa vil ha fleire ulv enn det som er vedteke av stortinget.

– Det er vedteke fire til seks ynglingar i Norge, og regjeringa vil ha ein bestand som er skyhøgt over det Stortinget har vedteke. Det er jo klart at dette skaper konflikt. Dei gjer rett og slett ikkje jobben sin.

Overraska over reaksjonane

Til nettstaden seier ho at ho er overraska over reaksjonane som har kome i etterkant av utspelet.

– Dette har vore politikken til Senterpartiet i mange år, og det har vore politikken til Senterungdommen i mange år, så dei plutselige reaksjonane her er merkelege, seier ho.

Annonse

Les også: Kan bli størst i de fem nordligste valgkretsene

Ho trur det er polariseringa i debatten som gjer at reaksjonane blir sterke, men at det er dei som reagerer er i mindretal.

– Eg trur ikkje det er så mange, men dei som reagerer, reagerer utruleg sterkt. Det er ei veldig polarisering i denne debatten. Dei som kjenner desse problema på kroppen og lev med utfordringane kvar dag, set nok pris på det. Og så er det dei som ikkje forstår at dette er ei kjempestor utfordring, og nokon som ikkje forstår forskjellen på ulv og dei andre rovdyra.

Ho meiner den største utfordringa er at regjeringa vil ha fleire ulv enn det som er vedteke av stortinget.

– Det er vedteke fire til seks ynglingar i Norge, og regjeringa vil ha ein bestand som er skyhøgt over det Stortinget har vedteke. Det er jo klart at dette skaper konflikg. Dei gjer rett og slett ikkje jobben sin.

– Ikkje norsk ulv

Greni meiner det er den finsk-russiske ulven som har etablert seg i Norge, og at det er på tide med ein debatt om denne ulven er ønska her i landet.

– Det er ikkje den gamle norske ulven som vart utrydda og var vekke i mange år.

– Vi har bestemt at mårhund og villsvin ikkje skal etablere seg her, og disse skal bli skotne så snart dei kjem over grensa. Det er ikkje noko nytt å diskutere kva artar vi skal ha i Norge, seier ho.