Det ble klart etter at et flertall stemte for innstillingen på et fellesmøte mandag formiddag, skriver NRK.

I fjor ble det gitt tillatelse til å felle 26 ulver utenfor ulvesonen, men likevel viser sporingsdata at ulvebestanden i Norge er mer eller mindre uendret fra i fjor.

For en måned siden var det registrert mellom 84 og 88 ulver med helt eller delvis opphold i Norge, 43 av dem helnorske.

(©NTB)