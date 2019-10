Hauglie: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Det viser en ny gjennomgang av praksis i Nav. Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

– Jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sa statsråden adressert til dem som siden 2012 er blitt rammet av myndighetenes feilaktige lovforståelse.

2400 saker

– Flere er urettmessig anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av denne feilen. På bakgrunn av anmeldelsene er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner, sier hun.

Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng.

– Dette er veldig leit, og jeg beklager det naturligvis på det sterkeste, sier hun.

48 uriktige dommer

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri. 36 av disse omfatter ubetinget fengsel, og den lengste skal være på åtte måneders fengsel.

Riksadvokaten sier han vil begjære gjenåpning av sakene og ber hvert politidistrikt skaffe seg oversikt.

Hauglie varsler at hun vil redegjøre som saken for Stortinget. Hun vil også iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil fra 2012.