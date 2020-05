Hareide om flom- og rasfaren: – Vi er bedre forberedt enn noen gang

Hareide satt igjen med et godt inntrykk etter orienteringsmøtet med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bane Nor onsdag.

– Mitt inntrykk er at vi er bedre forberedt enn noen gang, både på bane og vei. Men på et sånt tema kan man aldri gi garantier. Med de varslene vi har fått nå, vil det nok kunne bli reelle utfordringer, men vi jobber bevisst og har et godt kontrollsystem for å sikre at transporten skal gå selv om vi opplever fare for flom, sa Hareide til NTB.

Det er fare for ras og flom på flere jernbane- og veistrekninger i ukene som kommer. Hareide hadde ikke et tydelig svar på hvor alvorlig situasjonen er.

– Det er vanskelig å si, men det er en ekstra beredskap på bane- og veisiden. Derfor ønsket vi dette møtet. Vi var opptatt av å sikre dialog mellom bane- og veisiden, sa Hareide, som la til at private grunneiere må være bevisste på å gjøre sine forholdsregler i tiden som kommer.

