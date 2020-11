Hareide må svara om E39, myrar og klimagassutslepp

Bakgrunnen er at NRK i helga kunne fortelja at Statens vegvesen i planlegginga av ferjefri E39 ikkje har rekna på det samla utsleppet frå hundrevis av myrar som kan bli øydelagt av det som blir sagt å vera det største vegprosjektet i Noreg. Fleire har reagert på at Vegvesenet samtidig meiner bygginga av ferjefri E39 vil ha ein klimagevinst. Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) er ein av dei. No krev han svar frå samferdselsministeren.

I eit skriftleg spørsmål til Hareide, spør han på kva grunnlag Vegvesenet kan kalla bygginga ein vegprosjektet ein klimagevinst og om statsråden vil krevja ein langt grundigare klimarekneskap for ferjefri E39, som også omfattar nedbygging og oppgraving av myr.

– Vi håpar Hareide, som tidlegare miljøvernminister og som har arva motorvegplanen til to Frp-statsrådar, tek grep for langt meir edrueleg motorvegutbygging, seier Nævra til NRK.

Også partikollegaen hans, Lars Haltbrekken, har sendt inn spørsmål til Hareide. Han peikar på si side på at reknestykket til Vegvesenet om ferjefri E39 og klimagassar, som er frå 2016, heller ikkje har lagt inn bruk av nullutsleppsferjer.

Haltbrekken vil vita om samferdselsministeren vil syta for at det blir laga nye berekningar av utsleppa ved å byggja ny E39 og klimaeffekten av å ikkje gjera det, og at blir lagt til grunn at dagens ferjetrafikk blir erstatta med nullutsleppsferjer. Haltbrekken spør samtidig om statsråden vil trekkja inn Miljødirektoratet for å hjelpa til i desse berekningane.

Hareide hadde tysdag formiddag ikkje svart på spørsmåla til verken Nævra eller Haltbrekken. Til NRK har Hareide tidlegare varsla at det vil koma strengare krav til klimarekneskap.

