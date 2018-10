Hareide fikk fem delegater fra eget hjemfylke

Det var en fornøyd partileder som kunne konstatere at han klart å få det stemmeantallet han hadde håpet på under fylkesårsmøtet i Hordaland KrF lørdag. Enda mer fornøyd var Hareide med resultatene som på samme tid tikket inn fra Trøndelag KrF, der fylkeslaget sendte hele 11 av 13 delegater hans vei, og fra Sogn og Fjordane, der han også får flertall med fire av sju mandater.

– Jeg vil si at denne lørdagen ser ut til å gå bedre enn jeg forventet da jeg sto opp i dag, sa en smilende Hareide til pressen.

«Superlørdag»

Fylkeslaget i Hordaland var først ute på KrFs «superlørdag» med valg i totalt fem fylkeslag. Hele 52 av de 190 delegatene til landsmøtet blir valgt i dag.

Av de 87 delegatene i Hordaland KrF stemte 54 for å gå inn i regjeringen Solberg, 32 stemte for å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og én stemte blankt.

Det gir ni delegater til de blå og fem til de rød. En av de blå delegatene, ordfører i Lindås kommune, Astrid Aarhus Byrknes, vil primært stemme for å forbli et opposisjonsparti under landsmøtet, men stemmer blått hvis dette alternativet faller.

I Hordaland var det et klart flertall for å gå i regjering framfor å fortsette i opposisjon med 78 mot 9 stemmer.

– Helt jevnt

Både KrF-lederen og nestleder Kjell Ingolf Ropstad deltok under det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Straume Forum på Sotra.

Hareide medgir at selv om Hordaland er hans hjemfylket, så er det sørlendingen Ropstad som må sies å ha kommet «hjem» til det overveiende blå fylkeslaget.

Ropstad sier seg fornøyd med resultatet i Hordaland, og mener det i Trøndelag og Sogn og Fjordane ble omtrent som ventet.

– Dette viser at det kommer til å bli helt jevnt helt inn mot landsmøtet, sier han til NTB.

Knapt flertall

Trøndelag KrF har vedtatt å sende elleve delegater til støtte for Knut Arild Hareide til det ekstraordinære årsmøtet i november.

Totalt stemte 73 av delegatene for å gå mot venstre og 17 for å gå mot høyre. To delegater stemte blankt. Det var på forhånd ventet at det ville bli et stort flertall i fylkeslaget for å søke regjeringssamarbeid mot venstre.

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet fra Trøndelag. Det var bedre enn forventet, sier Hareide, som deltar på fylkesårsmøtet i hjemfylket Hordaland, til Aftenposten.

Før retningsvalget ble det også holdt en avstemning om partiet bør gå i regjering. 13 av de 92 delegatene stemte for at partiet skal forbli i opposisjon, som betyr at fylket må sende én delegat som skal stemme for det såkalte tredje vei-alternativet.

Hareide får også støtte fra et flertall i Sogn og Fjordane. Fylkeslaget vedtok lørdag å sende fire røde delegater, to blå og en som vil forbli i opposisjon.

De røde fikk 51 stemmer, 30 stemte blått, mens sju av deltakerne på fylkesmøtet ønsker at det skal forbli som i dag, melder NRK.

Etter valget i Troms KrF er det klart at 17 delegater vil ha regjeringssamarbeid mot venstre, 15 vil ha samarbeid mot høyre og 4 vil fortsette i opposisjon. Dermed ble det et knapt flertall for KrF-leder Knut Arild Hareides alternativ.

Jevnt i Møre og Romsdal

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF har stemt for å sende fire røde, fire blå og fire delegater for å forbli i opposisjon til landsmøtet.

Opposisjonsalternativet fikk flest stemmer under valget. Totalt 43 av landsmøtedelegatene stemte for det tredje alternativet, som blant andre fylkeslagets stortingsrepresentant Steinar Reiten er tilhenger av.

Blant regjeringsalternativene ble det helt jevnt, med 41 stemmer for å gå inn i Solberg-regjeringen og 40 for å gå inn i en Støre-ledet regjering.

Fylkesårsmøtet stemte også over hvilket sekundærstandpunkt delegatene som vil forbli i opposisjon skal ha under avstemmingen på landsmøtet, dersom det blir flertall på landsmøtet for å gå i regjering. Da ble det klart at to av disse delegatene skal stemme blått, mens én skal stemme rødt. Én skal likevel fortsatt stemme for opposisjon.

Dermed sender Møre og Romsdal KrF totalt seks blå, fem røde og én opposisjonsdelegat, skriver Aftenposten.

Fylkesleder angrep Erna

Talerlisten var lang og engasjementet stort fra begge leirer i Hordaland.

– Hvis vi ikke i denne situasjonen kan prøve ut å gå den andre veien, så er jeg redd vi ikke lenger med troverdighet kan kalle oss et sentrumsparti, uttalte fylkesleder Dag Sele.

Han langet samtidig ut mot statsminister Erna Solberg, som han hevdet bedriver «en uverdig aksjonspolitikk» på abortsaken og advarte mot konsekvensene av å stemme nei til Hareide.

– Hvis partiet har råd til å kaste en så rakrygget og idealistisk leder, så er jeg bekymret for partiet, sa Sele.

KrF-nestor Karl Johan Hallaråker advarte på sin side sterkt mot et samarbeid mot venstre.

–Jeg tar statsministerens ord på alvor, når hun sier at hun vil drøfte å luke bort de mest groteske delene av abortloven – tvillingabort og abort av de med Downs syndrom. Der kan vi legge tyngde inn og vinne livet, sa Hallaråker.

Partiet tar sitt endelig valg om å gå i regjering med de borgerlige eller Ap og Sp et ekstraordinært landsmøte neste fredag.

