Hareide: Det må lønne seg å reise miljøvennlig

Da han inntok sitt nye kontor som nyutnevnt statsråd fredag, erklærte han at klima blir hans viktigste prioritering. Om et år skal han legge fram en ny Nasjonal Transportplan for perioden 2022–2033. Kollektivtilbud, miljøvennlig transport og forholdet mellom «pisk og gulrot» for å få folk til å reise grønnere, blir noe av det viktigste planen skal ta opp, lover Hareide.

– Totalregningen bør ikke være sånn at du kommer tapende ut ved å velge de miljøvennlige alternativene, sier han til NTB.

I arbeidet med å kutte utslippene fra transportsektoren, vil Hareide jakte på løsningene som gir størst effekt, samtidig som folks behov for å komme seg rundt blir tatt vare på.

– Vi må ikke glemme at Norge er mangfoldig. Jeg har vært en jevn bruker av kollektivtilbudet, men jeg vet at det er langt enklere når en bor i storby og har et tilbud som er reelt, sier han.

Holder avtalen om bompenger

Hareide skal ikke bare styre etter Granavolden-plattformen, men også bompengeavtalen som de fire regjeringspartiene ble enige om i fjor, bare måneder før Frp gjorde alvor av truslene om å trekke seg fra regjeringen.

– Det er kanskje et handlingsrom innenfor bompengeforliket, men jeg har i utgangspunktet ikke noe grunnlag for å endre på det de fire ble enige om og som jeg sluttet meg til i Stortinget, sier han.

Avtalen innebærer at staten betaler en større andel av bymiljøpakkene, blant annet til kollektivtiltak, men med et krav om at bompengene måtte reduseres. Det ble også satt av 1,4 milliarder kroner årlig til å kutte bompenger utenfor byområdene.

Avslappet til bom

– Jeg har nok et litt mer avslappet forhold til bompenger enn det Frp har, men jeg er også opptatt av at bompengene ikke blir så høye at folk mister respekten for systemet, sier Hareide.

Annonse

– Vi har sett eksempler på for høye bompenger i prosjekter, og en opplever at det ikke har legitimitet. Det var ikke bare Frp som var opptatt av å se på det, tilføyer han.

Hareide mener imidlertid veiprising er fremtiden. Et system der bilister betaler for hvor mange kilometer de kjører, kan erstatte både bompenger og andre bilavgifter, mener Transportøkonomisk institutt. Men Frp har sagt blankt nei til nyvinningen og fikk også dette bakt inn bompengeavtalen.

– Det ligger noen føringer der som jeg må forholde seg til. Men mitt signal er at veiprising vil være en løsning for framtiden, sier statsråden.

Oslo-krangel

Hans forgjenger Jon Georg Dale (Frp) kranglet heftig med det rødgrønne byrådet i Oslo om både bompenger og utbygging av E18 vest for Oslo.

Dale sendte i desember fra seg en stortingsproposisjon om finansiering av ny motorvei mellom Lysaker og Ramstadsletta, og erklærte at prosjektet ikke kunne stanses.

Hareide kommer ikke til å trekke proposisjonen, forteller han.

– Hvis regjeringen hadde trukket saken, ville den gitt beskjed om det med en gang, sier den ferske samferdselsministeren.

Nå blir det opp til partiene på Stortinget å lande saken.

Selv ikke Frp på Stortinget garanterer støtte til Dales forslag, som innebærer at staten betaler 5,5 milliarder kroner av utbyggingen, mens 10,8 milliarder kroner finansieres med bompenger.

(©NTB)