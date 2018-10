Hareide advarte mot den tredje vei i Hordaland

– Jeg tror KrF er klar for å ta et veivalg, og at det blir et godt veivalg, sa partilederen da han holdt sin appell for å ta partiet til venstre under fylkesårsmøtet i Straume Forum på Sotra.

Det svært splittede fylkeslaget skal velge sine 14 delegater til landsmøtet neste uke under lørdagens ekstraordinære fylkesårsmøte.

Hareide brukte anledningen til å advare mot forslaget om å fortsette i opposisjon som før, et forslag som har fått vind i seilene de siste dagene.

Annonse

– Noen ganger kan vi tenke at det beste er det trygge, det å ikke gjøre et veivalg. Jeg mener det kanskje er det minst trygge. Det har vi gjort fire valg på rad uten å lykkes. Hvis vi skal peke på det samme alternativet også i 2021, så er det ikke mer realistisk enn tidligere, sa Hareide.

Han berømmet statsminister Erna Solberg (H) for å ha kommet med positive signaler til KrFs abortkrav.

– Men jeg legger også merke til at Venstre og Fremskrittspartiet har gitt stikk motsatt signal, påpekte han.

Han minnet samtidig om at Frp er det partiet KrFs velgere har minst lyst til å regjere med.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som ønsker å ta partiet inn i Solberg-regjeringen, skal holde sin appell etter Hareide.