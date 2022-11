Hardt ut mot Borch: – Vil ikke en gang snakke med næringa

Landbruks- og matministeren skal ha avslått møte med Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det kommer fram i en pressemelding fra NBS og en facebook video av Tor Jacob Solberg.

Hensikten med møtet, var at NBS ville diskutere kostnadsvekst med Sandra Borch.

– Etter mange bekymringsmeldinger fra våre medlemmer og andre bønder om store kostnader, ønsket vi å møte statsråden og Bondelaget for å diskutere mulige løsninger. I møtet ville vi be Budsjettnemnda om å regne på kostnadene i norsk jordbruk, sier Solberg.

Annonse

I brevet skal statsråden ha skrevet følgende, ifølge småbrukarlaget:

«I en turbulent tid er det stor oppmerksomhet om kostnadsutviklingen i matproduksjonen. Det er også stor prisusikkerhet i råvaremarkedene. Og det er nødvendig å vurdere inntekter, kostnader og volumendringer i en helhet.Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at inntektsutviklingen for jordbruket først kan vurderes på en god måte til våren, når det foreligger et fullstendig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene med regnskapsdata for 2022.»

Det har fått Solberg til å gå hardt ut mot landbruks- og matministeren mandag kveld.

– Jeg er redd for at det skal være fortsatt surr og tåkelegging av hvordan matproduksjon betales for her i landet. Det ville vi unngå med dette møtet, sier Solberg.

– Hva slags regjering er det vi har som ikke tar disse tingene på alvor? Hva slags regjering er det vi har som ikke en gang vil snakke med næringa, avslutter han.